Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin müzakereyle çözümü ele alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan’da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile İsrail arasındaki fiili ateşkesin kalıcı bir sükûnete dönüştürülmesinin önemine vurgu yaparak, sorunların müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin bu süreçte kolaylaştırıcılık dahil üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, iki ülkenin terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, görüşmelerde ayrıca, ticaret başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin her iki ülkeye de fayda sağlayacağını dile getirildi.

Söz konusu görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.