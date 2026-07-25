İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Güzelbahçe Sahil Güvenlik Tim Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak denetimlerde, Urla ilçesi açıklarında trol avcılığına kapalı sahada yasa dışı trol avcılığı yapan bir balıkçı teknesi tespit edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli ile Güzelbahçe Sahil Güvenlik Tim Komutanlığı personeli tarafından drone destekli olarak gerçekleştirilen denetim ve gözlem faaliyetleri sırasında, Urla ilçesi Karantina Yarımadası ve Kalabak açıklarında trol avcılığına kapalı sahada yasa dışı trol avcılığı yapan bir balıkçı teknesi drone görüntüleriyle kayıt altına alındı. Tespit edilen ihlal üzerine tekne hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli yasal işlemler uygulandı.



Deniz tabanında ciddi tahribata yol açan, balıkların üreme ve yaşam alanlarına zarar veren yasa dışı trol avcılığı; su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önemli tehditler arasında yer alıyor. Bu kapsamda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, deniz ekosisteminin korunması, balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde aralıksız sürdürüyor.



Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, denetimlerin denizlerde, karaya çıkış noktalarında ve satış yerlerinde etkin bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.