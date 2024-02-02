Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, “Bizde koltuklar, makamlar, payeler, unvanlar amaç değil, milletimize en güzel, en başarılı şekilde hizmet etmek için bir araçtır. Biz bu yola birileri gibi siyasi kariyer amacıyla çıkmadık, Büyük Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek gayesiyle çıktık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nın ardından, Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'na katılarak, bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın kıymetli kanaat önderleriyle, gönüllü kuruluşların değerli temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bir araya gelmelerine, hasret gidermelerine, hasbihal etmelerine vesile olanlara teşekkür etti.

Toplantının şehir, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete icabet ederek toplantıyı teşrif edenlere teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ziyaretlerinde halkın ve iş dünyasının nabzını tutmaya büyük önem verdiklerine işaret ederek, bu vesileyle sadece muhabbetlerini yenilemediklerini, aynı zamanda şehrin sorunları, sıkıntıları ve talepleri konusunda ilk elden bilgiler aldıklarını söyledi.

İstişareyi siyaset tarzının merkezine yerleştirmiş bir kadro olarak, bugüne kadar toplumun farklı kesimleriyle yakın diyalog içinde olmaya özen gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş dünyamızdan ticaret erbabımıza, gönüllü teşekküllerimizden çeşitli vakıf ve derneklere kadar hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun milletimizle rûberû iletişim kurmanın çabasındayız. Bilhassa seçim dönemlerini halkımızla gönül köprülerimizi güçlendirme vasıtası hâline dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Sokağa, çarşıya, pazara tüm dikkatimizle kulak veriyoruz. Bu amaçla sanayicilerimizle diyaloğumuzu daha da arttıracağız. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Hanım kardeşlerimizi daha sık dinleyeceğiz" diye konuştu.

“MİLLETİMİZİN OLMADIĞI HİÇBİR YERDE BİZ DE OLMAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletle birlikte olmaya verdikleri öneme işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milletin gündemiyle siyasetin ve hükümetin gündemini birbirine raptederek ülkemize hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz. 21 yılı iktidarda olmak üzere aziz milletimize hizmette geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi işte budur. Biz milletimiz için varız, milletimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız. Milletimizin sevinci nasıl bizim mutluluk kaynağımızsa, derdi ve tasası da bizim en öncelikli meselemizdir. Vatandaşımızın her problemine çözüm üretmeyi, imkânlar dâhilinde taleplerini karşılamayı boynumuzun borcu görüyoruz. Bursa'nın da beklentilerine cevap verecek, sorunlarını giderecek, eksiklerini tamamlayacak, şehrimizin önünde yeni bir ufuk ve vizyon çizecek olan yine bizleriz. İnşallah bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine birlikte gerçekleştireceğiz."

Bursa'ya son olarak 14-28 Mayıs seçimlerinden önce 24 Nisan'da geldiklerini, Togg Siro Batarya Fabrikası'nın temel atma törenini yaptıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece tek kalemde toplam tutarı 30 milyar lirayı aşan stratejik bir yatırımı şehre ve Gemlik'e kazandıracak olmanın gururunu birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'nin otomobili ve ilk milli elektrikli araç markası Togg'a kulp takanlar, bu yatırımımızdan da rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Muhalefet yapmayı hizmete, esere ve yatırıma düşmanlık olarak gören bu kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyalarında baş başa bırakıyoruz. 'Fabrikası yok' dedikleri, 'Araçlar İtalya'dan geliyor' iftirası attıkları, 'Bunlar elektrikli araç üretemezler, üretseler bile satamazlar' iddiasında bulundukları, aracın üretim hattının Bursa'da olmasını dahi eleştirdikleri yani daha proje aşamasından itibaren tıpkı Devrim otomobiline yaptıkları gibi bir bahane bulup diri diri mezara gömmek istedikleri Togg, Allah'a hamdolsun giderek artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl genel seçimler öncesi nisan ayında Bursa'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsına, milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı'na destek istediklerini anımsattı. Bursa'nın bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye açısından hayati öneme sahip olan 14-28 Mayıs seçimlerinde Bursa'nın yine güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa, ilk turda yüzde 51,5 oy oranıyla, ikinci turda ise yüzde 54,7 oy oranıyla şahsımıza olan teveccühünü çok net bir şekilde ortaya koydu. Cumhur İttifakı olarak da yüzde 51 oy oranıyla ipi yine biz göğüsledik. Orhan Gazi'nin şehri Bursa, iktidara gelmek için Kandil ve Pensilvanya'dan medet umacak kadar ihtiraslarının kurbanı olanlara geçit vermedi" diye konuştu.

Bursa'nın bir kez daha "güven ve istikrar" dediğini, Türkiye ile ilgili farklı hesapları olanların Bursa'nın da desteğiyle çok ağır bir hüsrana uğradığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden bu yana yaşananlara bakıldığında Bursalıların ne kadar doğru, ne kadar isabetli, ne kadar basiretli bir tercih yaptıklarının çok daha net şekilde görülebildiğini anlattı.

“TOPLUMUMUZUN BELLİ KESİMLERİNDE YAYILAN KARAMSARLIK DALGASINI, DEMOKRASİMİZ ADINA ÜRKÜTÜCÜ BULUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sekiz ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenlerin bugün birbirlerine demediklerini bırakmadıklarını, 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranların bugün sabah akşam kavga ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Önce millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Etrafında pervane oldukları Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala, bir itirafa, bütün bunlarla beraber bir skandala, bilhassa gençlerimizin siyaset kurumuna yönelik güvenini zedeleyen bir ayak oyununa şahit olmayalım."

Ülke siyaseti adına düşündürücü olduğu kadar gerçekten üzüntü verici günlerden geçildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar, buz dağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında hala heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü bir proje olan altılı masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe daha net bir şekilde göreceğiz. Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını, demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz" ifadelerini kullandı.

“MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞİN BOZULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset kurumunun ana görevinin topluma umut aşılamak olduğunu, burada oluşacak en küçük bir zafiyetin geçmişte olduğu gibi ülkeye ve demokrasiye ağır faturaları olacağını vurguladı.

Böyle bir tablonun oluşmaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini muhalif olarak tanımlayan vatandaşları kucaklayarak, onların da sesine kulak verip sorunlarına çözüm üreteceklerini, millî birlik ve beraberliğin bozulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Destek veren ya da vermeyen tüm Bursalılara teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuk, makam ve unvanların amaç değil, millete en güzel, en başarılı şekilde hizmet etmek için araç olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz bu yola birileri gibi siyasi kariyer amacıyla çıkmadık. Büyük Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek gayesiyle çıktık. Meseleye bu zaviyeden bakanlarda kırgınlık, küskünlük olmaz. Böyle insanlar yılgınlığa, karamsarlığa, rehavete asla ve asla kapılmaz. Zorluklarla karşılaşılsa da ülkeye ve millete hizmet mücadelesini devam ettirmek ancak bu şekilde mümkündür. Siz bize destek olarak, çok kritik bir seçimde 'doğruya doğru' diyerek bize olan güveninizi, inancınızı, itimadınızı gösterdiniz. Mayıs seçimlerinde şahsımıza, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na atılan her oya bir emanet nazarıyla yaklaşıyoruz. Sizlerin teveccühüne layık olmak boynumuzun borcudur. Bugüne kadar nasıl sizlerin emanetine sahip çıktıysak, inşallah bundan sonra da emanetinizi namus bilip asla yere düşürmeyeceğiz."

Bursa'ya son 21 yılda yaptıkları yatırımları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyecilik hizmetlerinde Bursa'nın parmakla gösterildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin idaresindeki belediyelerle Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki belediyeler arasındaki fark gece ile gündüz arasındaki fark gibidir. Biz de yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Bizde şehirlerini ihmal eden, hemşerilerini en çok ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz. Bizde seçmenini sadece seçimden seçime hatırlayan belediye başkanı olmaz. Şayet ezkaza böyle bir belediye başkanı çıkarsa milletten önce hesabını biz sorar, herkesten önce biletini biz keseriz" diye konuştu.

Bugün Bursa'da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet ve eser siyasetini devam ettirecek belediye başkan adaylarını Bursalıların takdirine sunduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Her biri kendi alanında yetkin ve ehil isimlerden oluşan gerçekten güçlü bir kadro kurduk. Bursalı kardeşlerimizin adaylarımıza sıkı sıkıya sahip çıkarak, şehrimizde bir yol kazasına mahal vermeyeceğine inanıyorum. Tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle, değerleriyle Bursa'mızın tüm bölgeye örnek olan, öncülük eden misyonunu sürdürmesini bekliyoruz. Bugüne kadar bizi mahcup etmeyen, bizim de artık mahcup olmadığımız Bursa, 31 Mart seçimlerinde bir kez daha inanıyorum ki tarih yazacaktır. İnşallah sizlerin desteğiyle iktidarla belediyeler el ele verip, şehrimizi hedefleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. 'Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin' diyorum. Şimdiden her birinize destek ve duanız için teşekkürlerimi iletiyorum."