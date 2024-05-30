Herkes Duysun Medya Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdal Toprak Doğan, Damla Deveci ile evliliğe ilk adımı attı.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun Medya Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Denetim Kurulu Üyesi Erdal Toprak Doğan, Damla Deveci ile evliliğin ilk adımı olarak söz kesti.

Herkes Duysun Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altundal, İcra Kurulu Başkanı Tuğba Bedirhanoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir ve Genel İdare Müdürü Sevil Şaru ile her iki ailenin yakınlarının katıldığı kız isteme ve söz kesme töreni gerçekleştirildi.

Erdal Toprak Doğan ve Damla Deveci çiftinin söz kesme ve kız isteme töreninde yöresel adet, gelenek ve görenekler de uygulandı.

Kız evine meşalelerle gelen damat adayı Erdal Toprak Doğan, Damla Deveci’nin kahve sürprizi ile karşılaştı.

Renkli görüntüler ve sohbetlerin gerçekleştiği kız isteme ve söz kesme töreninin ardından evlilik hazırlıklarına da başladıkları öğrenilirken, nikah merasiminin de en kısa sürede gerçekleşmesi öngörülüyor.

Mutluluklarını dile getiren Erdal Toprak Doğan ve Damla Deveci çifti, “Darısı tüm bekarların başına olsun. Bizler çok mutluyuz. Ailelerimizle birlikte kız isteme ve söz kesme törenini gerçekleştirdik. Evliliğin ne kadar önemli ve kutsal olduğunun bilincindeyiz. Yeni evlenen ve evlenecek olan tüm çiftlere mutluluklar diliyoruz.” dedi.

Herkes Duysun Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altundal, İcra Kurulu Başkanı Tuğba Bedirhanoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir ve Genel İdare Müdürü Sevil Şaru da, genç çifte mutluluklar diledi.