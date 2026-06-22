Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Erciyes'te 12 ay spor ve turizm vizyonu doğrultusunda Erciyes A.Ş., dopdolu spor ve doğa aktiviteleri ile yaz sezonunu açtı. Erciyes'in zirvesinde trekkingden bisiklet sporlarına, çadır karavan kamp alanından gondol gezilerine, ATV safarilerinden doğa gezilerine birçok aktivite spor, doğa ve macera tutkunlarını bekliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun parlayan yıldızı Kayseri'yi spor ve turizmde 12 ay cazibe merkezi yapma yönünde vizyoner yatırım ve projeleri kente kazandırmaya devam ederken bir taraftan da tüm spor ve doğa tutkunlarının kentin spor altyapısı ve Erciyes gibi doğal güzelliklerinin imkânlarından yaralanmasına imkân sağlıyor.

Bu kapsamda, Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan, 2025-2026 kış sezonun yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçi ağırlayan ve Büyükşehir Erciyes A.Ş.'nin hizmetleriyle 4 mevsim doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Erciyes Kayak Merkezi; spor, eğlence, macera ve eşsiz bir doğa deneyimi sunan yaz sezonunu açtı.

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ile Erciyes'in zirvesinde trekkingden bisiklet sporlarına, çadır karavan kamp alanından gondol gezilerine, ATV safarilerinden doğa gezilerine birçok aktivite spor, doğa ve macera tutkunlarını bekliyor.

Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı

Erciyes A.Ş., Erciyes'te Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı sezonunu açarken 2 bin 200 metrede bulunan Tekir bölgesine kurulan tesis, çocukların hem eğlenmesi hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem de iyi bir bisiklet sporcusu olarak yetişmesine katkı sağlıyor.

Yaklaşık bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve etrafı çevrilerek güvenli bir ortam oluşturulan bisiklet parkı, çocukların doyasıya vakit geçirmesine ortam hazırlıyor.

Erciyes'te, 20 Haziran itibariyle açılan bisiklet parkı, 10.30-18.00 saatleri arasında 4-16 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz hizmet veriyor.

Çocuklar haftanın 7 günü park içerisinde bulunan bisikletlerden bedelsiz faydalanabildikleri gibi kendi bisikletlerini de getirip kullanabiliyorlar.

Zirvede Çadır Karavan Kamp ile Konfor ve Macera Bir Arada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğaseverlere Erciyes'te yepyeni bir deneyim sunuyor. Büyükşehir'in, Erciyes'in 2 bin 200 metresinde konfor ve macerayı bir arada sunduğu Çadır Karavan Kamp Alanı doğa ve macera tutkunlarını bekliyor.

Başkan Büyükkılıç'ın turizm projelerinden biri olan karavan park, Erciyes'te hizmet verdiği kış sezonunu büyük bir ilgi altında tamamlarken yaz sezonu için de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresinde eşsiz bir doğada 4 mevsim kamp imkanı sunan Çadır Karavan Kamp Alanı, Erciyes'te konfor ve macera dolu yepyeni bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü detayın düşünüldüğü Erciyes Çadır Kamp Alanı, modern kamp olanakları, doğayla iç içe, güvenli ve konforlu bir kamp deneyimi için doğa ve macera tutkunlarını bekliyor.

Erciyes Çadır Karavan Kamp Alanı'nda elektrik, temiz su ve atık su altyapısının yanı sıra mutfak, çamaşır makinesi, buzdolabı ve ocak gibi donanımlar kamp tutkunlarına konforlu bir kamp deneyimi sunarken ayrıca duş, tuvalet ve kurutma makinesi gibi temel ihtiyaçlara yönelik hizmetler de ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Öte yandan kamp alanı içerisinde bulunan plaj voleybol sahası , futbol, basketbol sahası ve oyun alanı da doğa ve sporu bir arada sunuyor.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Yeni Sezona Hazır

Öte yandan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, köklü tarihi, canlı doğası ve kendine özgü kültürü ile Anadolu'nun merkezindeki turizm kenti Kayseri'nin turizm potansiyelini arttırmaya devam ederken öte yandan şehrin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanına büyük katkılar sunan Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni aktivite alanları ile turizmi 12 aya yayıyor.

Bu vizyon doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025 yılında spor dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olduğu gibi 2026 yılında da profesyonellerin tercihi oluyor.

Üst düzey tesis altyapısı, modern sahaları ve doğayla iç içe konumuyla dikkat çeken merkez, hem yerli hem de yabancı takımlara profesyonel kamp imkânı sunuyor.

2025 yılı boyunca 93 hazırlık maçı oynanan, karşılaşmaları 13 bin 400 sporseverin tribünlerden takip ettiği, sezon hazırlıkları kapsamında 3'ü yabancı olmak üzere toplam 23 futbol takımı, 2 yüzme takımı ve 1 Türk spor salonu takımı olmak üzere 26 takımı ağırlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni kamp sezonuna hazır.

Dünya Spor Başkenti'nin Zirvesi'nde Doğa, Spor, Heyecan, Macera ve Tutku Bir Arada

Futboldan basketbola, yüzmeden salon sporlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren ve Türkiye'de sayılı yüksek irtifa kamp tesisleri arasında gösterilen merkez, Erciyes'in sunduğu fiziksel koşullar ile profesyonel kulüpler ve sporcuların performans gelişimine önemli katkı sağlıyor.

Ayrıca turizmin amiral gemisi Erciyes bunların yanı sıra doğa ve spor tutkunlarına; trekking, bisiklet sporları, ATV safarisi, gondol gezisi, doğa gezisi gibi pek çok aktivitenin yanı sıra sadece yılın belirli döneminde gözlemlenebilen Perseid Meteor Yağmurunun izlenebildiği meteor yağmuru gözlem şöleni gibi renkli etkinliklerle de sunuyor.

Kısacası, 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'nin ve dünyanın doğayı, tarihi, kültür ve turizmi bir arada sunan cennet köşelerinden biri olan Türkiye'nin gözdesi Erciyes, yaz döneminde de doğa ve macera tutkunlarını bekliyor.