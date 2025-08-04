Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği üyelik sertifikasını teslim aldı. Başkan Büyükkılıç, "Erciyes artık Türk dünyasının ortak değeri" dedi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA ) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Hizmet Binası’nı ziyaret etti.

Ziyarette, Azerbaycan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Kayak Merkezleri Birliği Zirvesi’nde Erciyes Kayak Merkezi adına alınan üyelik sertifikası, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından Başkan Büyükkılıç’a takdim edildi.

Erciyes’in Türk Kayak Merkezleri Birliği’ne resmi üye olmasının, Kayseri ve Türkiye’nin kış turizm vizyonu açısından tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Erciyes artık, Türk dünyasının ortak bir değeri ve markasıdır. Bu üyelikle birlikte sadece turizm değil; ekonomik, sosyal ve kültürel iş birlikleri de daha güçlü hale gelecek. Kazan-kazan anlayışıyla artık çok daha güçlü ve etkiliyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda, “Türk devletleri içerisindeki en seçkin kayak merkezlerinin yer aldığı bu birliğe katılmış olmak Erciyes Kayak Merkezi olarak bizi güçlendireceği gibi bizim de birliğe katacağımız çok önemli değerler var” diyerek, vizyoner adımların devam edeceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde uluslararası standartlarda geliştirilen Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Bu altyapı sayesinde, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki seçkin kayak merkezleri arasında yerini alan Erciyes, Türk dünyasıyla kurulacak yeni iş birliklerinin de öncüsü olacak.