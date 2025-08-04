Azerbaycan Milli Kahramanlarını Tanıtma Kamu Birliği Başkanı Elşan Uluhanlı, Birinci Karabağ Savaşı’nın efsanevi komutanı Rövşen Telman oğlu Akberov’un vatanseverlik, cesaret ve liderlik dolu hayatını kamuoyuyla paylaştı. Akberov’un, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesindeki kahramanlıkları ve tartışmalı son yılları, onun adını tarihe altın harflerle yazdıran bir destan olarak anlatıldı.Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan Milli Kahramanlarını Tanıtma Kamu Birliği Başkanı Elşan Uluhanlı, Azerbaycan’ın Milli Kahramanı Rövşen Telman oğlu Akberov’un hayatını ve mücadelesini detaylarıyla ele aldı.

Uluhanlı, Akberov’un yalnızca bir asker değil, aynı zamanda vatan sevgisi ve azmiyle Azerbaycan halkına ilham veren bir lider olduğunu vurguladı.

ÇOCUKLUKTAN ASKERİ EĞİTİME: DİSİPLİN VE VATAN SEVGİSİ

4 Haziran 1965’te Bakü’de doğan Rövşen Akberov, çocukluğunu bu kültürel zenginliklerle dolu şehirde geçirdi. 1972’de 42 numaralı ortaokulda başlayan eğitim hayatı, onun disiplinli ve vatansever karakterini şekillendirdi. 1979’da C. Nahçıvanski Askeri Lisesi’ne kabul edilen Akberov, 1982’de Kiev Yüksek Birleşik Komutanlar Okulu’nda eğitim alarak stratejik düşünme ve liderlik vasıflarını geliştirdi. 1987-1988 yıllarında Sovyet Ordusu bünyesinde Afganistan’da görev yaptı ve savaşın zorlu koşullarında edindiği tecrübeler, onun Birinci Karabağ Savaşı’ndaki başarısının temelini oluşturdu.

BİRİNCİ KARABAĞ SAVAŞI VE MART OLAYLARI’NDA KAHRAMANLIK

Uluhanlı, Akberov’un Birinci Karabağ Savaşı’nda (1988-1994) gösterdiği kahramanlıklara dikkat çekti. Beylagan Bölgesi askeri komiser yardımcılığı ve 777. Özel Kuvvetler Alayı komutan yardımcılığı görevlerinde, cephede askerleriyle omuz omuza savaşarak sayısız başarılı operasyona imza attı. Uluhanlı, “Akberov, stratejik zekası ve cesaretiyle düşmana korku salarken, askerlerine umut oldu” dedi.

1995’teki Mart Olayları’nda, Rövşen Cevadov liderliğindeki OPON isyanını bastırmada kritik rol oynayan Akberov’un, ülkenin iç istikrarını koruma konusundaki kararlılığı da övgüyle anıldı.

ASKERİ KARİYER VE ÖDÜLLER

Akberov’un kariyeri, 1997’de Personel ve Askeri Eğitim Dairesi Başkan Yardımcılığı, 1998’de Bakü Ordu Kolordusu komutanlığı ve 2011’de Şemkir 3. Ordu Kolordusu komutanlığı gibi önemli görevlerle taçlandı.

Uluhanlı, Akberov’un 1994’te “Azerbaycan Milli Kahramanı” unvanı, iki kez “Azerbaycan Bayrağı” Nişanı ve “Kusursuz Hizmet İçin” madalyalarıyla onurlandırıldığını belirtti.

Ayrıca, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 10., 90., 95. ve 100. yıl jübile madalyaları ile “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Gazisi” madalyasının, onun ordunun modernleşmesine katkılarını yansıttığını ifade etti.

Azerbaycan Milli Kahramanlarını Tanıtma Kamu Birliği Başkanı Elşan Uluhanlı, Akberov’un hayatının son dönemlerinde karşılaştığı eleştirilere de değindi.

Eski Genelkurmay Başkanı Najmeddin Sadikov ile yakınlığı ve 2020 Temmuz çatışmalarında ortaya atılan ihanet iddialarının, siyasi çekişmelerin bir yansıması olduğunu savunan Uluhanlı, 2020’de yedek kuvvete gönderilen ve 2021’de Ukrayna’da 2001 yılına ait bir cinayet iddiasıyla tutuklanan Akberov’un, bu süreçte kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu belirtti. Uluhanlı, “Bu iddialar, onun kahramanlıklarını gölgede bırakamaz. Akberov, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür” dedi.

Uluhanlı, Akberov’un dört çocuk babası olarak ailesine derin bir sevgiyle bağlı olduğunu vurguladı. “Cephedeki sert komutan imajının aksine, evinde şefkatli bir baba ve eş olan Akberov, ailesini her zaman korudu” diyen Uluhanlı, onun insani yönünün, kahramanlıklarının tamamlayıcısı olduğunu ifade etti.

Uluhanlı, “Rövşen Akberov, Azerbaycan’ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğü mücadelesinde eşsiz bir iz bıraktı. Onun hikayesi, cesaretin, fedakarlığın ve insan olmanın tüm karmaşıklığını yansıtan bir destandır. Tartışmalar ne olursa olsun, Akberov’un adı, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacak” diyerek, Akberov’un mirasının nesilden nesile aktarılacağını vurguladı.