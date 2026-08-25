Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Amedspor'u sahasında 2-0 yenerek Süper Lig'de ilk galibiyetine imza atan Kocaelispor'u tebrik etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden Büyükakın, her hafta takımın daha iyi olacağına inandığını vurguladı, Yeşil-Siyahlı ekibe tam destek verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kentin en büyük markası Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i Berkan Kutlu ve Maglica'nın attığı gollerle 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Muhteşem taraftar önünde gelen 3 puan herkesi olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı da büyük sevince boğdu. Karşılaşmayı birlikte izlediği Vali İlhami Aktaş ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile gol sevinci yaşadığı anlar objektiflere yansıyan Başkan Büyükakın, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

GALİBİYETİ TAHMİN ETTİ

Hem galibiyetten hem de güzel futboldan dolayı keyifli olduğunu belirten Başkan Büyükakın, 'Yeni sezonun ilk galibiyetini, muhteşem taraftarımızın önünde güzel bir oyunla aldık. Takımımızı yürekten tebrik ediyorum' dedi. Başkan Büyükakın, Kocaelispor'un Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna da damga vuracağına olan inancını, 'Her geçen hafta daha da iyi olacağımıza inanıyorum' sözleri ile dile getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, maç öncesi gazetecilere yaptığı 2-1'lik skor tahmini de hatırlatıldı. Başkan Büyükakın, 'İyi ki tutmamış. Çünkü bu daha güzel bir skor' dedi.