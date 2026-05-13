Bursa İnegöl Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'İnegöl'ü Tanıyorum' bilgi yarışmasının finalinde gençler, İnegöl'ün tarihi, kültürü ve değerleri üzerine bilgileriyle yarıştı. 5 okulun final mücadelesi verdiği yarışmada ipi göğüsleyen okul Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen 'İnegöl'ü Tanıyorum' liseler arası bilgi yarışmasının bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi'nin 2026 yılını 'Gençlik Yılı' ilan etmesi kapsamında gençlere yönelik düzenlenen organizasyonlar arasında yer alan yarışma, okulların ve gençlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

21 LİSEDEN 63 ÖĞRENCİ KATILDI

Ön elemelerine 21 liseden toplam 63 öğrencinin katıldığı yarışmada finale; Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, Naire Çikayeva Anadolu Lisesi, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi, Özel Altın Nesil Fen ve Anadolu Lisesi ile Yunus Emre Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kaldı.

ÖĞRENCİLER İNEGÖL'E DAİR BİLGİLERİNİ YARIŞTIRDILAR

Yarışmanın finali Salı günü İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Final programına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada öğrencilere her biri 10 puan değerinde toplam 20 soru yöneltildi. Öğrenciler, İnegöl ile ilgili özenle hazırlanmış soruları dikkatle dinleyip şehre dair bilgilerini yarıştırdılar.

HİKMET ŞAHİN ANISINA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Her yıl farklı bir tema ile yapılan yarışmanın bu yılki teması ise İnegöl'de hem eğitimci kimliği hem de Belediye Başkanlığı kimliğiyle bilinen Hikmet Şahin oldu. Sadece bir bilgi yarışması olmayıp aynı zamanda İnegöl'ün tarihini, kültürünü, değerlerini ve hafızasını genç nesillerle buluşturan anlamlı bir organizasyon olarak görülen yarışma, İnegöl'e değer katan isimleri hatırlamak ve hatırlatmak maksadını da bu yönüyle gerçekleştirmiş oldu. Şehre önemli hizmetler kazandırmasıyla bilinen Hikmet Şahin'in ailesinden temsilciler de yarışmada yer aldı.

ŞAMPİYONLUĞU NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU LİSESİ GÖĞÜSLEDİ

Yarışma finalinde yöneltilen sorulara en fazla doğru cevabı veren Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri birinci oldu. Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri yarışmayı ikinci sırada tamamlarken, Özel Altın Nesil Fen ve Anadolu Lisesi öğrenciler ise İnegöl'ü Tanıyorum Bilgi Yarışmasının üçüncüsü oldu.

Dereceye giren okullardan birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verildi. Ödüller, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca final sonunda tüm öğrencilere katılım belgesi, okullara ise plaket takdim edildi.