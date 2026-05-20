Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda organize ettiği EnFest'in finalinde İzmit Milli İrade Meydanı rekor kalabalığa ev sahipliği yaptı. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, bu özel gecede Kocaeli gençliğine unutulmaz anlar yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği EnFest'te 3 gün boyunca; müzikten etkinliklere, yarışmalardan atölyelere uzanan festival coşkusu İzmit Milli İrade Meydanı'nı doldurdu, gençliğin enerjisi meydanın her köşesine yansıdı. Türkiye'nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest'in finali, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışır görüntülere sahne oldu. 3 gün boyunca konser ve gösterilere ev sahipliği yapan alan, yüz binlerce vatandaşı ağırladı.

FİNALDE GÖKHAN TÜRKMEN SAHNE ALDI

Milli İrade Meydanı'nda 3 gün boyunca devam eden kutlamalar kapsamında ünlü sanatçıları Kocaeli gençliğiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, muhteşem bir konser organizasyonu ile EnFest'te final yaptı. Türk pop müziğinin yenilikçi sesi Gökhan Türkmen, EnFest sahnesinde hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Türkmen, binlerce Kocaelilinin izlediği konsere 'Aşk Lazım' isimli sevilen şarkısıyla başladı.

19 Mayıs için özel olarak hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere coşku ve duygu dolu anlar yaşatan Gökhan Türkmen 'Sen İstanbul'sun', 'Çat Kapı', 'Büyük İnsan' gibi en sevilen parçalarını Kocaelili hayranları için seslendirdi. Şarkılarını kendine özgü tarzıyla seslendiren ünlü sanatçı canlı performansıyla büyük beğeni toplarken, gençler hem bayramın gururunu yaşadı hem de keyifli bir müzik şölenine ortak oldu.

ABİŞ, BAŞKANIN SELAMINI GENÇLERE İLETTİ

Sahneye gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamını gençlere ileten Başkan Vekili Berna Abiş 'Alanda harika bir kalabalık var. Milli İrade Meydanı her konserde kendi rekorunu kırıyor. Siz gençlerin çok büyük etkisi var. Çok anlamlı bir günde bir aradayız. Her birinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum' ifadelerini kullandı. Abiş daha sonra Türkmen'e Kocaelispor forması ve atkısı takdim etti.