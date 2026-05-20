KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu, Gençlik Konseri'yle yaşandı. Çayırova Belediyesi'nin bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilerin ve koro üyelerinin 19 Mayıs'a özel seslendirdiği şarkılar, büyük bir beğeniyle dinlendi.

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser programına Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez, protokol üyeleri ve ilçe sakinleri katılım gösterdi.

Programda ilk olarak konuşma gerçekleştiren Dünmez, tüm Çayırovalıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti. Konuşmaların ardından bilgi evi kursiyerlerinin seslendirdiği şarkılar, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi.

Konserde son olarak koro halinde çıkan kursiyerler, hep birlikte 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi ve performans büyük alkış aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen Gençlik Konseri, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

'BAYRAM COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞADIK'

Söylenen şarkılara ellerinde bayraklarla eşlik eden izleyiciler, Çayırova Belediyesi'ne etkinlik için teşekkürlerini iletti. Konser sonrasında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu, Gençlik Konseri'mizde ilçe sakinlerimizle birlikte yaşadık. Başkanvekilimiz Seyhan Dünmez, Başkan Yardımcılarımız Sadettin Arıkboğa ile Ercan Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz konserimizde bizleri yalnız bırakmayan Çayırovalı hemşehrilerimize teşekkür ederiz' denildi.