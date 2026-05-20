İZMİR (İGFA) - Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin (AASSM) gelenekselleşen 'Gençler! Sahne Sizin' projesi kapsamında düzenlenen özel konser, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu genç yeteneklerin performanslarıyla sanatseverlere yaşattı.

19 Mayıs Salı akşamı AASSM Büyük Salon'da yapılan etkinlikte, 14-20 yaş arası genç müzisyenler sahne alarak müzik dolu unutulmaz bir geceye imza attı. 17 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında yapılan başvurular arasından seçilen genç sanatçılar; piyano, keman, viyolonsel, arp, flüt, korno, gitar, klarinet, trompet, fagot ve perküsyon performanslarıyla izleyicileri adeta büyüledi.

Gecede sahne alan genç sanatçılar:

Benan Emre İpek, Beril Bitik, Derin Ünel, Berk Kolcu, Cesur Toprak Alkar, Umay Mert, Deniz Akçam, Derin Çopur, Doğa Karahan, Dora Atılgan, Efruz Fulin Dokur, Emre Gülcen, Güneş Tunçkıran, İrfan Karakılıç, Leyla Oruçova, Leyla Türkdoğan, Mert Zazaoğlu, Nehir Ekşi, Nil Canbaz, Mehmet Yağız Metin, Çınar Bozkurt, Time Trio ve Zeki Bıkcan performanslarıyla geceye renk kattı.