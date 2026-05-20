İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, parklarda başlattığı yenilikçi projeyle rüzgâr ve güneş enerjisini birleştiren hibrit enerji direklerini kente kazandırdı. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu enerji hedefiyle hayata geçirilen sistem, parkların aydınlatma ve güvenlik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak.

Günlük ortalama 6 kW elektrik üretebilen hibrit direkler, düşük rüzgâr hızlarında dahi (11 m/s rüzgârda 1000 Wh) enerji üretebilen türbin ile 1250 Wh kapasiteli güneş panellerinden oluşuyor. Böylece günün her saatinde kesintisiz ve dengeli enerji üretimi sağlanıyor.

PARKLARDA HEM ENERJİ HEM SOSYAL FAYDA

Hibrit direkler yalnızca enerji üretmekle kalmıyor; üzerlerinde yer alan şarj istasyonları sayesinde Bornovalılara ücretsiz kullanım imkânı sunuyor. Vatandaşlar elektrikli tekerlekli sandalyelerini ve mobil cihazlarını park alanlarında kolaylıkla şarj edebiliyor.

Ayrıca 3.8 kWh kapasiteli dahili akü sistemi sayesinde direkler, olası afet durumlarında da kesintisiz hizmet vererek kritik bir altyapı desteği sağlıyor.

İLK KURULUMLAR TAMAMLANDI, YENİ NOKTALAR YOLDA

Proje kapsamında hibrit direklerin ilk etapta 5 noktaya kurulması planlandı. Abide-i Hürriyet Parkı, Doğanlar Kent Bostanı ve Çamdibi Atatürk Parkı'nda kurulumlar tamamlanarak sistem devreye alındı. Güney Temiz Parkı ve Kıbrıs Parkı'ndaki kurulumların ise bu hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Ömer Eşki, hibrit direklerin Bornova'nın enerji vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, 'Kentler artık sadece yaşayan değil, aynı zamanda üreten yapılar olmak zorunda. Biz Bornova'da enerjiyi doğadan alan, kendi ihtiyacını karşılayan ve vatandaşına fayda sağlayan bir sistemi hayata geçiriyoruz. Bu sadece bir aydınlatma projesi değil, geleceğin kent modelidir' dedi.

Eşki ayrıca geçtiğimiz hafta Doğanlar Kent Bostanı'nın açılışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hibrit direk maketi hediye ederek projenin önemini paylaşmıştı.