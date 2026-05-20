Bursa'nın Yenişehir ilçesinde belediyenin önderliğinde Kadın Bando Takımı kuruldu. Bando takımı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki ilk sınavını başarıyla verdi.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ilçelilerin huzuruna çıkan Kadın Bando Takımı, büyük alkış aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 'Heykel Meydanı'ndaki resmi törenimizin ardından, belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ve ilçemizin gururu olan Kadın Bandomuzun eşliğinde, gençlerimiz ve hemşehrilerimizle omuz omuza bir 'Gençlik Kortej Yürüyüşü' gerçekleştirdik' dedi.

Yenişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve Hıdırbali Mahallesi Muhtarı Züleyha Beysel,'Ekip arkadaşlarımızın üstün çabalarıyla güzel Yenişehir'imize bir değer daha kazandırdığımıza inanarak tüm halkımızla nice bayramlarda, coşkuyla buluşmayı temenni ediyorum' diye konuştu.

Beysel şunları kaydetti:

'Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı o kutlu günün, 19 Mayıs'ın gururunu yaşarken, bir başka heyecanı daha hep birlikte paylaştık. Yenişehir Belediyesi Kadın Bandosu olarak,yürekleri müzik ve coşkuyla atan kadınlarımızla kurduğumuz bu bando, ilçemizde bir sevgi rüzgârı estirdi. Müziğin birleştirici gücüyle, kadınların her alanda var olabileceğini, sanatta ve sosyal yaşamda öncü olabileceğini bir kez daha herkese gösterdik. Bu yolculukta emeği geçen, cesaretleriyle hepimize ilham olan tüm kadınlarımızı , kıymetli ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Çıktığımız bu yolda takım ruhunu kazanmamızda bizlerde emeği çok büyük olan,Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin emekli bando şefi Sezgin Kırmızıgül hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Kuruluş aşamamızın başından itibaren her zaman bizleri destekleyen tüm taleplerimize olumlu yaklaşan Belediye Başkanımız Ercan Özel 'e çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın destekleri ekip arkadaşlarımızın üstün çabalarıyla güzel Yenişehir'imize bir değer daha kazandırdığımıza inanarak tüm halkımızla nice bayramlarda, coşkuyla buluşmayı temenni ediyorum.'