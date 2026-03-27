Enez Belediyesi, halk sağlığını korumak ve turizm sezonunu sorunsuz geçirmek için havaların ısınmasıyla birlikte sinek popülasyonuna karşı kapsamlı larva ilaçlama çalışması başlattı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaz aylarında artan sinek ve karasinek sorununa karşı erken müdahale stratejisini hayata geçirdi.

Belediye ekipleri, özellikle durgun sular, sazlık alanlar ve rögarlar gibi sineklerin üreme noktalarına odaklanan larva ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, çalışmaları değerlendirirken, sivrisinek ve karasinek popülasyonunu kaynağında kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtti.

Günenç, 'Havaların ısınmasıyla birlikte mücadelemiz devam ediyor. Popülasyonu en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz larva ilaçlama çalışmalarını belirlenen rutinler ve koordinasyon çerçevesinde sürdürüyor. Halk sağlığı bizim için önceliklidir.' dedi.

Çalışmalar, İlçe Tarım Müdürlüğü ile tam koordinasyon halinde yürütülüyor. Larva ilaçlaması sayesinde, sinekler ergin hale gelmeden yok edilerek yaz aylarında yapılacak uçkun ilaçlamasının etkinliği artırılıyor.

Enez Belediyesi, yaz öncesinde başlattığı bu seferberlik ile hem turizm sezonunda hem de halkın günlük yaşamında huzurlu ve sağlıklı bir ortam sağlama amacını güdüyor.