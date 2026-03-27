Artvin'in duayen gazetecilerinden Tolga Gül, vefatının ikinci yılında mezarı başında dualarla anıldı.

ARTVİN (İGFA) - Haber çalışmasından dönerken Artvin-Yusufeli karayolunda 27 Mart 2024 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül, vefatının 2'inci yılında, meslektaşları tarafından yalnız bırakılmadı. Yaptığı haberlerle Artvin'in tanıtımına, turizmine, ekonomisine, gelişmesine ve yaşamına dair önemli katkıları bulunan Gül, aynı zamanda Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanlığını da yıllarca başarıyla yerine getirmişti.

Mezarı başında düzenlenen anma programına Gül'ün eşi Arzu Gül ve ailesi, Artvin Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Keskin, Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan, Artvin Faal Gazeteciler Derneğinin eski başkanlarından İsmet Başar, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bayram Sarayoğlu, basın mensupları ile dostları katıldı.

Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Gül'ün, gazeteci meslektaşlarının yanı sıra Trabzonsporlu taraftarların ve sevenlerinin hafızasında güzel anılarla yaşamaya devam ettiğini söyleyen gazeteci meslektaşı Bayram Sarayoğlu, olaydan duyduğu üzüntüsünü bir kez daha dile getirerek, gazetecilik mesleğine olan bağlılığı ve yerel basında önemli görevler üstlenen Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Okunan duaların ardından Gül'ün yaşamından kesitler aktarılırken, unutulmaz hatıralar da paylaşıldı.