Türk enerji filosu, ilk kez denizaşırı bir bölgede arama ve sondaj faaliyeti yürütecek. Filonun yeni üyesi Çağrı Bey, Somali açıklarında bulunan Curad-1 kuyusunda petrol emareli bir bölgede sondaj yaparak enerji tarihinde yeni bir sayfa açacak.

ANKARA (İGFA) - Ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey'in Somali'ye varışı nedeniyle Mogadişu Limanı'nda bir tören düzenlendi. Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Bugün attığımız bu tarihi adımla Türk petrol doğal gaz aramacılığında yeni bir dönem başlıyor. Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını Somali'de gerçekleştirecek.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud'a güven ve destekleri için teşekkür eden Bakan Bayraktar, 'İnşallah birkaç ay sonra hayırlı bir haberi, güzel bir keşif müjdesini hem Somali halkına hem de milletimize vermek inancıyla sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum.' diye konuştu.

Türk Heyet Somali'de

Çağrı Bey'in Somali'ye ulaşması nedeniyle Türkiye'den bir heyet, bu ülkeye gitti. Heyette Bakan Bayraktar'ın yanı sıra TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

Somali Cumhurbaşkanı ile Görüşme

Bakan Bayraktar, Somali'de ilk olarak Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra da heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Gemiye Ziyaret

Görüşmelerin ardından da Mogadişu Limanına demirleyen Çağrı Bey ziyaret edildi. Gemide, operasyon hakkında brifing alan Bakan Bayraktar, personele başarılar diledi.

Karşılama Töreni

Ziyaretin ardından Çağrı Bey için karşılama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Somalililer, geleneksel gösterilerini sundu. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selamı

Kürsüye gelen Bakan Bayraktar, konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Somali'nin birlik ve bütünlüğünün her şart altında muhafazası, bizim için öncelikli meseledir' sözlerini hatırlatarak ve selamını ileterek başladı.

Yeni Bir Dönem

Ekim 2024'te Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis'i karşılamak için yine Mogadişu Limanı'na geldiğini anımsatan Bakan Bayraktar, 'Oruç Reis, 7 ay süren bir sismik çalışma yürüttü. 3 blokta 4 bin 500 kilometrekarelik 3 boyutlu veri topladı. Sismik çalışmaların değerlendirilmesi ve yorumlanması sonucunda, bölgede umut vadeden bir jeolojik yapı gözlemlendi. Açılacak kuyunun adını, Somali'de yeni doğan ilk bebek anlamına gelen Curad olarak koyduk. Mogadişu'ya yaklaşık 370 kilometre uzaklıktaki ilk kuyumuz olan Curad-1 ile inanıyorum ki enerjide Somali'de yeni bir dönem açılıyor.' dedi.

En Büyük Dördüncü Filo

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2016 yılında önemli bir değişiklik ile dünyanın 4'üncü büyük derin deniz arama filosuna sahip ülkesi haline geldiğini belirterek 'Aradan geçen 10 yılda geliştirdiğimiz bu kabiliyet ve tecrübeli insan kaynağımızla, Karadeniz'de doğal gaz bulduk ve şimdi ülkemizdeki 4 milyon evin doğal gazını burada üretiyoruz.' diye konuştu.

53 Günde Ulaştı

Çağrı Bey'i 15 Şubat'ta Mersin'den uğurladıklarını, geminin Akdeniz'i bir ucundan bir ucuna geçtiğini, sonra Afrika kıtasını baştan sona dolaştığını ve 53 günlük seyrüseferin ardından Mogadişu açıklarına demirlediğini anlatan Bakan Bayraktar, 'Bugün attığımız bu tarihi adımla Türk petrol doğal gaz aramacılığında artık yeni bir dönem başlıyor. Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını burada Somali'de gerçekleştirecek.' dedi.

En Derin İkinci Deniz Sondajı

Bakan Bayraktar, Curad-1 kuyusunun karaya 370 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 3 bin 500 metrelik bir su derinliğine sahip olduğunu dile getirerek 'Deniz tabanından itibaren yaklaşık 4 bin metrelik bir sondaj planlıyoruz. Toplamda 7 bin 500 metrelik derinliğe ulaşacağız. Curad-1, bu derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz sondajı olacak.' diye konuştu.

6-9 Ay Sürecek

İklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonunun 6-9 ay arasında tamamlanmasının planlandığını ifade eden Bakan Bayraktar; Altan, Korkut ve Sancar isimli destek gemileri ile TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan deniz unsurlarının Çağrı Bey'e eşlik edeceğini kaydetti.

Yeni Bir Aşama

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında Mogadişu'yu ziyaret ettiğini hatırlatarak 'Karşılıklı saygı, güven ve kazan-kazan anlayışına dayalı ilişkilerimiz, 2011 yılından bu yana yoğun bir ivme kazandı. Yatırımdan ticarete, savunmadan enerjiye birçok alanda iş birlikleri geliştirdik.' ifadelerini kullandı.

Teknik Kapasite ve Operasyonel Kabiliyet

Türkiye'nin, bugün itibarıyla sınırları dışında da derin deniz sondajı yapan ülkeler ligine yükseldiği vurgulayan Bakan Bayraktar, 'İnanıyorum ki Oruç Reis ile başlayan Çağrı Bey ile devam eden bu süreç hem Türkiye Somali ilişkileri hem de Türk petrol doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyor. Türk enerji tarihinde Somali görevi, denizaşırı arama ve üretim faaliyetlerini, teknik kapasitesini ve operasyonel kabiliyetini farklı bir seviyeye yükselttiğinin önemli bir göstergesidir. İnanıyorum ki bu faaliyet bizi, uluslararası alanda daha görünür kılarak yeni fırsatlara kapı aralayacaktır.' değerlendirmesini yaptı.

Bölgesel İstikrara Katkı

Bakan Bayraktar, bu önemli projenin sadece Somali'ye değil aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacağını bildirerek şunları kaydetti: Bu zor ve meşakkatli yolda bizlere istikamet ve hedef gösteren, her zaman destek verip, güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ülkesinin adeta kaderini değiştirecek stratejik adımları kararlılıkla atan Somali Devlet Başkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud'a şükranlarımı arz ediyorum. Buradan inşallah birkaç ay sonra hayırlı bir haberi, güzel bir keşif müjdesini hem Somali halkına hem de milletimize vermek inancıyla sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum.

Somalice Jesti

Bakan Bayraktar'ın konuşmasının başlangıç ve kapanış kısmını Somalice yaptı. Bayraktar'ın bu jesti, Somaliler tarafından alkışlarla karşılandı.