Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medyada “Muğla ormanlarının yüzde 70’i ve topraklarının yüzde 60’ı maden ruhsatı kapsamında” şeklindeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, Muğla’da madencilik faaliyetinin il yüzölçümünün yalnızca yüzde 0,44’ünü kapsadığını, ülke genelinde orman alanlarında madenciliğin ise binde 3 seviyesinde olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medyada Muğla’daki maden ruhsatlarına ilişkin yayılan “ormanların yüzde 70’i, toprakların yüzde 60’ı maden ruhsatı kapsamında” iddialarını dezenformasyon olarak nitelendirdi.

Bakanlık, bu paylaşımların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını belirtti.Muğla’da Madencilik yüzde 0,44 ile SınırlıBakanlığın resmi verilerine göre, Muğla’da fiili madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü kazı alanları, il yüzölçümünün yalnızca yüzde 0,44’ünü oluşturuyor.

İşletme izni verilen alanların oranı ise yüzde 9,48; ancak bu alanların çoğu aktif madencilik yapılmayan, potansiyel ve sınırlı kapsamlı bölgelerden oluşuyor.

Türkiye Genelinde Orman Koruması Ön PlandaÜlke genelinde orman alanlarında madencilik faaliyetlerine tahsis edilen alanlar, toplam orman varlığının sadece binde 3’üne denk geliyor.

Bakanlık, bu oranın Türkiye’nin orman koruma politikalarının etkinliğini ve madencilik faaliyetlerinin sınırlı düzeyde olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bakanlık, kamuoyunu manipülatif ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırarak, resmi verilere dayalı bilgilere itibar edilmesi gerektiğini ifade etti.