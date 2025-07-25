Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mut Zeytinyağı ve Kırkağaç Kavunu’nun Avrupa Birliği’nde (AB) tescillenerek Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün sayısını 38’e çıkardığını duyurdu. Bakan Kacır, bu başarının üreticilerin emeği ve Anadolu’nun bereketinin bir yansıması olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mut Zeytinyağı ve Kırkağaç Kavunu’nun AB’de coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Böylece Türkiye’nin AB nezdinde tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 38’e ulaştı.

“ANADOLU’NUN LEZZETLERİ AVRUPA’DA TESCİLLİ”

Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi’nin önemli bir unsuru olan coğrafi işaretli ürünlerin küresel markalaşma sürecine kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, “Anadolu’nun bereketi, eşsiz lezzetlerimiz artık Avrupa’da resmen tescilli. Bu başarı; üreticimizin emeği, toprağımızın kıymeti ve medeniyetimizin mirasıdır” dedi.

Üreticiler başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutlayan Bakan Kacır, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) da teşekkür etti.

AB’DE TESCİLLİ 38 ÜRÜN

Bu arada Türkiye’nin AB’de tescilli coğrafi işaretli ürünleri arasına eklenen Mut Zeytinyağı ve Kırkağaç Kavunu, bu listeye eklenen 37. ve 38. ürünler oldu.

Avrupa Birliği’nde tescilli coğrafi işaretli ürünlerimiz ise şöyle:

1.Gaziantep Baklavası

2.Aydın İnciri

3.Malatya Kayısısı

4.Aydın Kestanesi

5.Milas Zeytinyağı

6.Bayramiç Beyazı

7.Taşköprü Sarımsağı

8.Giresun Tombul Fındığı

9.Antakya Künefesi

10. Suruç Narı

11.Çağlayancerit Cevizi

12. Gemlik Zeytini

13. Edremit Zeytinyağı

14. Milas Yağlı Zeytini

15. Ayaş Domatesi

16. Maraş Tarhanası

17. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini

18. Ezine Peyniri

19. Safranbolu Safranı

20.Aydın Memecik Zeytinyağı

21. Araban Sarımsağı

22.Osmaniye Yer Fıstığı

23. Bingöl Balı

24.Bursa Şeftalisi

25.Hüyük Çileği

26.Bursa Siyah İnciri

27. Söke Pamuğu

28.Manisa Mesir Macunu

29.Gaziantep Menengiç Kahvesi

30.Silifke Yoğurdu

31. Aydın Memecik Zeytini

32.Erzincan Tulum Peyniri

33.Aydın Çam Fıstığı

34.Afyon Pastırması

35.Afyon Sucuğu

36.Antep Fıstık Ezmesi

37. Mut Zeytinyağı

38.Kırkağaç Kavunu