Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin suya lezzet ve kalite kattığı Hızırilyas’ı ve atıkları örnek bir teknolojik sistemle hayata kazandıran SEKAY’ı ziyaret eden İslam Kalkınma Bankası’na üye Endonezyalı heyet yürütülen çalışmalara hayran kaldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin başarıyla faaliyet gösteren tesisleri uluslararası kuruluşların da dikkatini çekti.

HIZIRİLYAS’A GİTTİLER

Dışişleri Bakanlığı tarafından tanınan ADFIMI (İslam Kalkınma Bankasına Üye Ülkelerde Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği), alanında Türkiye’nin öncülerinden olan SASKİ’nin son teknolojik imkanlara sahip Atık Su Arıtma ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri’ni ziyaret etti.

İŞLEYİŞİ İNCELEDİLER

17 ülkede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşun Endonezya heyeti finansörleri ile birlikte Göl Tesisleri ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek tesislerin işleyişi hakkında bilgiler aldı.

SUYA HAYRAN KALDILAR

İller Bankası’nın tavsiyesi üzerine Sakarya’da incelemelerde bulunan heyet tesislerin işleyişi ve içme suyunun kalitesini beğendiklerini ifade etti. Endonezya’dan gelen heyet, daha sonra yine Türkiye’de atık dönüşümü konusunda örnek olan Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi’ni (SEKAY) gezdi.

YÖNTEM VE TEKNİK MODELLERİ

Burada atıkların en az maliyet, en güçlü teknoloji ve az insan kaynağı ile hayata nasıl dönüştürüldüğüne tanıklık eden ADFIMI heyeti model, yöntem ve teknik konusunda önemli notlar aldı.

Özellikle suyun geçtiği aşamaları hayranlıkla izleyen heyet, ortaya çıkan PH kalitesini ve suyun lezzetini çok beğendiklerini ifade ederek Sakarya’nın bu konuda çok avantajlı olduğunu söyledi.