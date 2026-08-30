Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hedeflerine ilerlediğini vurguladı. Erdoğan, 'Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir' ifadelerini kullandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünün gururla idrak edildiğini belirten Erdoğan, başta Türk milleti olmak üzere Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışında yaşayan vatandaşların bayramını kutladı.

30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini ifade eden Erdoğan, zaferin Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtığını ve Anadolu'ya yönelik emperyalist kuşatmanın kırılmasına vesile olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 yıl önce imkânsızlıklara rağmen gösterilen azim, cesaret ve kararlılığın bugün de Türkiye'nin en güçlü motivasyon kaynaklarından biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin enerji, savunma sanayii, bilim, teknoloji ve dış politika başta olmak üzere birçok alanda hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Dünyada savaş, çatışma ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin ilkeli ve insani değerleri merkeze alan politikalarıyla öne çıktığını vurgulayan Erdoğan, 'Zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan bir Türkiye vardır' dedi. Erdoğan, istikrarsızlıktan beslenenlerin kışkırtma ve provokasyonlarına rağmen Türkiye'nin haktan, hukuktan, adaletten, barıştan ve istikrardan yana durmaya devam edeceğini belirtti.

Mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:



Bugün, 'Başkomutan Meydan Muharebesi' olarak tarihe geçen ve Millî Mücadele'nin en önemli merhalesini teşkil eden Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz.



Aziz milletimizin,: — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 30, 2026