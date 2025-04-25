49 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda, 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.ANKARA (İGFA) - DEAŞ Terör Örgütü mensubu 210 şüphelinin yakalandığına ilişkin haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 49 ilde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1915634312755503387

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.