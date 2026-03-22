ESKİŞEHİR (iGFA) - 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında açıklama yapan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, artan su krizine karşı acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Yurtman, iklim krizinin etkilerinin artık günlük yaşamda hissedildiğini belirterek, Porsuk Çayı'nın sadece görsel bir değer değil, kentin tarımı ve içme suyu açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Ancak endüstriyel baskı, bilinçsiz tarımsal sulama ve kuraklığın hem Porsuk'u hem de yeraltı su kaynaklarını tehdit ettiğini dile getirdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada çözüm için dört başlık öne çıktı. Buna göre, Porsuk Çayı'nın havza bazlı koruma planlarıyla etkin şekilde korunması ve atık denetimlerinin artırılması gerektiği belirtildi. Tarımda 'vahşi sulama' yöntemlerinin terk edilerek damla ve basınçlı sulama sistemlerine geçişin teşvik edilmesi çağrısı yapıldı.

Yeraltı sularının stratejik rezerv olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kontrolsüz kuyu açılması ve aşırı su tüketiminin çölleşme riskini artırdığı ifade edildi. Ayrıca su tasarrufunun bir tercih değil zorunluluk olduğu vurgulanarak, kamu kurumlarından hanelere kadar geniş kapsamlı bir tasarruf seferberliği başlatılması gerektiği kaydedildi. Yurtman, 'Suyun alternatifi yoktur. Eskişehir'i bir vahaya dönüştüren bu kaynağın değerini kaybetmeden anlamalıyız' diyerek, gelecek nesillere susuz bir şehir bırakmamak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.