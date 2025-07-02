Emine Erdoğan, Vatikan’da Papa 14. Leo ile bir araya gelerek Gazze’deki insanlık dramı, iklim değişikliği, İslamofobi ve aile değerlerini ele aldı. Erdoğan, Hristiyan dünyasına kalıcı barış için daha güçlü destek çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan’da Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde düzenlenen “Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık” etkinliğinde konuşmak üzere bulunduğu sırada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya geldi.

Apostolik Saray’daki görüşmede, Gazze’deki insanlık dramı, iklim değişikliği, İslamofobi, ırkçılık ve ailenin toplumsal önemi konuşuldu.

Emine Erdoğan, İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de yaşanan dramı vurgulayarak, kalıcı ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması için Hristiyan dünyasının daha gür bir sesle destek vermesi gerektiğini Papa’ya iletti. Filistin’de sürdürülebilir barış için iki devletli çözümün hızla hayata geçirilmesi ve Filistin’i tanıyan ülkelerin sayısının artması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, bölgedeki Hristiyanların güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çeken Papa 14. Leo, Vatikan’ın iki devletli çözümü ve Ortadoğu’da barışı desteklediğini ifade etti.

“SIFIR ATIK” HAREKETİNE DESTEK DAVETİ

İklim değişikliğiyle mücadelenin küresel bir öncelik olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, Türkiye’de başlattıkları “Sıfır Atık” hareketini Papa’ya anlattı.

BM bünyesinde kurumsallaşan bu hareket için Papa’dan destek isteyen Erdoğan, Türkiye ile Vatikan arasında iklim konusunda iş birliği potansiyeli gördüğünü belirtti.

Artan İslamofobi, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı ortak irade çağrısı yapan Emine Erdoğan, Türkiye’nin farklı inançların barış içinde yaşadığı bir coğrafya olduğunu, Hristiyan toplulukların bu mozaiğin parçası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın azınlıkların sorunlarına hassasiyetle yaklaştığını, azınlık vakıflarının mülk sorunlarının çözüldüğünü aktardı. Papa, Türkiye’nin azınlık haklarını koruma çabasını “Ortadoğu’da barış için model” olarak nitelendirerek, ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yapmayı planladığını ve kasım sonu için hazırlık yapıldığını söyledi.

Aile değerlerinin toplumsal huzurun anahtarı olduğu üzerinde durulan görüşmede, bireycilik ve yalnızlık gibi sorunlara karşı semavi dinlerin ortak duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.

EMİNE ERDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, Papa 14. Leo ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gazze’deki dram, “Sıfır Atık” hareketi ve iklim krizine karşı iş birliği potansiyelini ele aldıklarını belirtti. Papa’ya teşekkür eden Erdoğan, bu temasların insanlık için hayırlı sonuçlar doğurmasını diledi.