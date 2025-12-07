Bunlar da ilginizi çekebilir

Yurttaşlar, ellerinde 'Vergide adalet', 'Artık yeter geçinemiyoruz', 'Gençler bütçeden hakkını istiyor', 'Emekçiler bütçeden hakkını istiyor' ve 'Kadınlar bütçeden hakkını istiyor' gibi dövizleri taşıdı.

Mitingde, emeklilerin artan hayat pahalılığı ve düşük maaşlara karşı hak arayışının kararlı bir şekilde sürdürüleceği mesajı verildi.

Sendika temsilcileri, emeklilerin sosyal ve ekonomik haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Yüzlerce emekli, yürüyüşün ardından Tandoğan Miting Alanı'nda bir araya gelerek taleplerini dile getirdi.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Emekliler, insanca yaşamak ve haklarını savunmak amacıyla Samsun'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı.

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası öncülüğünde emekliler, insanca yaşamak ve haklarını talep etmek için Samsun'dan Ankara'ya yürüyerek Tandoğan Meydanı'nda miting düzenledi.

