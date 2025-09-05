İki oğlunu kaybeden emekli öğretmen İsmail Taşdelen, sanal kumarın gençleri ve aileleri yok ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan acil çözüm istedi. Taşdelen, “Sanal kumarı durdur, evladımı bana bırak” sloganıyla yetkililere ve ailelere seslendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Uzunköprü Gazihalil Köyü’nde yaşayan emekli öğretmen İsmail Taşdelen, sosyal medya üzerinden yaptığı duygu yüklü paylaşımla, sanal kumarın gençler ve aileler üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Avukat oğlunu trafik kazasında, mühendis oğlunu kanserden kaybeden Taşdelen, 32 yıl eğitimcilik yaptığını, öğrencilerine her zaman en iyisini sunmaya çalıştığını anlattı. Ancak sanal kumarın, “tedavisi olmayan bir hastalık gibi” gençleri ve aileleri zehirlediğini ifade etti.

“SANAL KUMAR AİLELERİ YOK EDİYOR”

Taşdelen, sanal kumarın gençleri çaresiz bıraktığını, aileleri parçaladığını belirterek, “Bir tuşa dokunarak para kazanma hayali, gençlerin yarınlarını, sağlığını, anne-babalarını yok ediyor. Bu acıyı yaşayan boynu bükük babalar, aklını yitirmiş anneler gördüm” dedi.

Ailelere seslenen Taşdelen, çocuklarını gerçek yaşama hazırlamaları, alın teriyle kazanmanın değerini öğretmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Islanması gerekiyorsa ıslansın, düşerse kalksın, kendini savunsun. Önce insan olsun ki sevdikleriyle gurur duysun.” dedi.

Taşdelen, sanal kumarla mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri, ilgili bakanlar, İletişim Başkanlığı, eğitim camiası ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu. “Bu sessiz çığlığı duyun, acil çözümler üretmezseniz binlerce gencimizi duyarsızlığa kurban edeceksiniz” uyarısında bulunan Taşdelen, “Sanal kumarı durdur, evladımı bana bırak” sloganıyla gençlere umut, ailelere huzur çağrısı yaptı.

“GİDEN GERİ GELMİYOR”

Paylaşımında, “Güzel ülkemin güzel insanları, sizleri çok seviyorum. Yuvalarınızda huzur daim olsun, yüzleriniz çocukça gülsün” temennisinde bulunan emekli öğretmen İsmail Taşdelen, sanal kumarın durdurulması için toplumsal farkındalık ve acil önlemler gerektiğini vurgulayarak, Uzunköprü’den sevgi ve selamlarını iletti.