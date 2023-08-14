Kahramanmaraş merkezli büyük depreme hazırlıksız yakalanan Türkiye İstanbul’da olması beklenen büyük deprem için hazırlıklarını sürdürüyor. Milliyet gazetesinin haberine göre; Uzmanlar tarafından yıkıcı olacağı söylenen deprem için İstanbul'un 39 ilçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı. Görevlendirmeler, olası depremde ilgili yöneticiler de afetzede olacağı için yapıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından da 11 ile 11 koordinatör vali ataması yapılmıştı ama yeterli olmadı. Ayrıca İstanbul'un 39 ilçesinin Afet Yönetim Merkezleri’nin tamamında, Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi.

2 BİN 864 OLAN “TOPLANMA ALANI” SAYISI DA 5 BİN 578’E ÇIKARILDI.

Megakentte 2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı. Toplanma alanlarında kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor.

Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56 virgül 88’inde elektrik, su, kanalizasyon alt yapısı bulunuyor.