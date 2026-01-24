Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, görme engelli bir vatandaşa yardımcı olan minibüs şoförü Salih Maden'e teşekkür amacıyla 40 litre mazot hediye çeki verdi.

MUĞLA (İGFA) - Dalaman'da toplu taşıma hizmeti veren bir minibüs şoförü, gösterdiği örnek davranışla takdir topladı. S.S 32 Nolu Dalaman Minibüs Kooperatifi üyesi ve toplu taşıma aracı kaptanı Salih Maden, minibüste yolcu olarak bulunan görme engelli bir vatandaşın inmesine yardımcı oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi denetimindeki S.S 32 Nolu Dalaman Minibüs Kooperatifi'nde yaşandı. Minibüsten inmek isteyen görme engelli vatandaşı fark eden Salih Maden, şoför koltuğundan kalkarak yolcunun güvenli bir şekilde inmesini sağladı.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Maden'in bu anlamlı davranışını karşılıksız bırakmadı. Başkan Durmuş, kendisine teşekkür amacıyla 40 litre mazot hediye çeki takdim etti. Hediye takdiminde Minibüs Kooperatifi Başkanı Sezgin Maden'de yer aldı.

Başkan Sezer Durmuş yaptığı açıklamada; 'Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Vatandaşlarımıza yardım etmek hepimizin sorumluluğu. Bu güzel davranışın diğer şoför esnafımıza da örnek olmasını istiyoruz. Toplu taşımada görev yapan şoförlerimizin bu tür duyarlı davranışları toplumumuz için çok değerli. Minibüs Kooperatifi Başkanımız Sezgin Maden'e ve minibüs şoförümüz Salih Maden'e teşekkür ediyorum' dedi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ile birlikte uyumlu bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Minibüs Kooperatifi Başkanı Sezgin Maden; 'Dalaman Minibüs kooperatifi olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ve engelli vatandaşlarımıza elimizden gelen yardımı her zaman hassasiyetle gösteriyoruz' dedi.

Dalaman Minibüs Kooperatifi üyesi ve toplu taşıma aracı kaptanı Salih Maden; 'Dalaman Minibüs Kooperatifi olarak engelli vatandaşlarımıza, yolcularımıza elimizden ne geliyorsa yardım etmeye özen gösteriyoruz. Dalaman Belediye Başkanımız Sezer Durmuş'a bu anlamlı hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.