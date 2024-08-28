Edirne'nin Keşan ilçesinde Emek Partisi İlçe Başkanlığı, ayçiçeği taban fiyatı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada üreticiyi gelecek yıl ekim yapamayacak hale getirdiklerine dikkati çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Emek Partisi Keşan İlçe Örgütü'nden yapılan açıklamada, Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi (Trakya Birlik) 2024 yılı ayçiçeği ön alım fiyatını 20 TL olarak açıklandığı hatırlatıldı.

Trakya Birlik hem son iki sezon üretici köylüler için sürdürülebilir ürün fiyat seviyesinin tesis edilemediğini hem de yağlık ayçiçeği rekoltesinin ekim alanlarının daralması ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle yüzde 50 yeterlilik seviyesinin bile altına düşeceğini belirtirken üretici köylülerin 25-27 Lira beklentisinin altında 20 TL fiyat belirlediklerine dikkati çekti.

Trakya Birlik'in yaptığı açıklamada “Ticaret ve tarım bakanlıkları önderliğinde sektördeki paydaşlarla ülke yağlı tohum üretim politikasında yeni bir aşamaya gelinmiştir” derken kimlerin çıkarı ve menfaati için cümle kurduğunu da açık ettiğine dikkati çeken Emek Partisi İlçe Örgütü, yazılı açıklamalarında şunları kaydetti:

"Ülke tarımı AKP’li tarım bakanları eliyle çökertilirken, üretici köylüler de azaltılan destekler, artan girdi maliyetleri ve ithalatçı politikalar nedeniyle tarımdan kopmaktadır. AKP iktidar olduğu sürece adı sayılan bakanlıklar öncülüğünde tarım üretimi artmak bir yana yerinde bile saymamış, gerilemiştir. Ayçiçeğine emek verip alın teri dökerek üreten köylü ama fiyat belirlemede söz sahibi olanlar “sektördeki paydaşlar” adı altında tüccar ve sanayiciler. Ekmede yoklar, biçmede yoklar yemeye ortak oluyorlar. Bu düzen değişmeli. Tarım ürünlerinin fiyatının belirlenmesinde gıda ve tarım tekellerinin egemenliği son bulmalıdır. Ayçiçeği tarımının en büyük girdisi olan tohum, gübre, mazot, ilaçta geçen seneden bu yana yüzde 40 ile yüzde 110 arasında fiyat artışı olmasına rağmen ayçiçeği alım fiyatı ancak yüzde 33,3 kalması üreticiyi gelecek yıl ekemez duruma getirecektir. Uzmanlar bir dekar ayçiçeği üretim maliyetinin 3500, kilo başına ise 22-23 olduğunu söylüyor. Aynı zamanda ithal ayçiçeğindeki gümrük vergisinin yüzde 27’den yüzde 8’e, ithal yağda ise yüzde 38’den yüzde 20’ye düşürerek ithal yağın önünü açılmaktadır. Mevsimlik kuraklıktan dolayı rekoltenin düşeceği açıktır. Trakya da bankalara borçlarının faizini bile ödemekte zorlanan üretici köylülerin tarım aletleri, tarlaları haczedilmektedir. Kuraklık, düşük fiyat ve ithalat baskısının üzerine borçla yapılan üretime birde haciz baskısı ve korkusu eklenmektedir. Bu durum gıda krizinin konuşulduğu böylesi bir dönemde üretici köylüleri üretmekten uzaklaştıracaktır. Bu durumdan kurtulmanın yolu üretici köylünün yeniden üretime teşvik edilmesi için gerekli önlemler acilen alınmalıdır. Ayçiçeği alım fiyatı 27 lira olarak yeniden düzenlenmelidir"

Emek Partisi önerilerini şöyle sürdürdü:

"Tarım alanlarını iki yıl üstüste işlenmedi bahanesiyle tarım tekellerine, gıda şirketlerine peşkeş çekmeyi planlamak yerine üretimi teşvik edecek politikalar hayata geçirilmelidir. İthalatçı politikalara son verilmeli, üretici köylüye destekler arttırılmalıdır.

Geçimlik tarım üretimi yapan küçük üreticilerin banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri ne olan borçları silinmelidir.

Başta mazot olmak üzere tüm tarım girdilerinde ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır.

Sulamada kullanılan elektrik ve sulam suyu ucuzlatılmalıdır.

Partimiz Emek Partisi, üretici köylüleri sayılan bu talepler etrafında birleşmeye ve tarım politikalarını belirleyecek güce erişmek üzere örgütlenmeye çağırmaktadır.”