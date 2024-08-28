Yücel Yılmaz döneminde BASKİ’nin aşırı bir borç yükü altına sokulduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sadece 2022 yılında 6 kez kredi çekildiğini, ancak beklenen yatırımların yapılmadığını öne sürdü. Akın, “Ne yaptınız oğlum bu paraları?” diye sordu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının ardından gerçekleşen BASKİ Genel Kurulu’nda su zammı talebiyle ilgili sert tartışmalar yaşandı.

AK Parti Grubu’nun fiyat artışına karşı çıktığı toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yücel Yılmaz döneminin Büyükşehir ve BASKİ yönetimini topa tuttu. Akın, “ne yaptınız oğlum bu paraları, ortada yatırım yok, nerelere harcadınız” diye sordu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yücel Yılmaz döneminde 2022 yılında 6 kez kredi kullanıldığını, kendilerinin şu ana kadar kredi almadığını, açmaza düşülmesinin ana sebebinin alınan krediler olduğunu söyledi.

“ZAM YAPTILAR, YATIRIM YAPMADILAR! 6 KEZ KREDİ ÇEKTİNİZ, NE YAPTINIZ OĞLUM BU PARALARI?”

Akın şunları kaydetti:

“2022’de aynı zammı yapmış arkadaşlar. Daha da fazlasını yapmışlar, bir de üstüne 6 kere kredi almışlar, biz bir kere kredi almadık. Açmaza düşülmesinin sebebi bu. Yaptıkları zamlar, yapmadıkları yatırımlar. Bu millete yüzde 15 indirim yaptım diye uykunuz kaçtıysa kaçsın arkadaş. Bütün konuşmalarınız hepsi elimde. Bugün çok merak ediyorum bakalım neler söyleyecekler diye. 6 kez kredi çekmişler 2022’den beri. Soruyorum ne yaptınız oğlum bu parayı? Yazık değil mi millete. Altyapı yok, Körfez’de arıtma yok, Türkiye’de birinci sırada olan kayıp kaçak geçmiş dönemin bize bıraktığı ayıptır. Sizler gibi meclis üyelerimizle beraberiz, siz de yardım edeceksiniz birlikte çözeceğiz. Yatırım yapılmazsa çok daha kötü duruma düşeriz.

Suyun yüzde 70’ini sokağa atıyoruz. Bugüne kadar Balıkesir’deki 32 arıtmanın biri dışındaki hiç birinin ikinci kademesi yapılmamış. 2017’de Edip Abi yapmış, o da olmasa yapılan bir şey yok. Ne yaptınız bu paraları. Elinizi vicdanınıza koyun, hatlar 70 yıllık depolar 35 yıllık. Körfez’de arıtmalar ömrünü doldurmuş. İsale hattını başlattık devamı gelecek. Sulama kanalı delik delik süzgeç gibi. BASKİ’ye sübvanse yapılıyor bunu ödeyip üstüne bu kadar yatırım yapmamız lazım. Sulama hatlarının değişmesi lazım. 2024 yılındayız, 20 yıldır yönetiyorlar, 400 kilometreye yakın asbestli boru var, zehir saçıyor. Bunları değiştireceğiz. Yağmur yağıyor sular taşıyor. Yağmur yağsa Ahmet Akın yaptı diyeceksiniz. Sizin yapamadıklarınızı yapmaktır bizim borcumuz.

Yaz dönemi yüzde 15 indirim yaptık, yaparız ne güzel sevinmeniz lazım. Bir şey bulup konuşmanıza gerek yok. Siz 200’den fazla kamu ihale yasasını değiştiren bir partisiniz. 18 defa müfredat değiştirdiniz, müsaade edin millet bize yetkiyi verdi, sulh içinde gidecek bu süreç. En büyük hedefim vatandaşı mağdur etmemek; ihtiyaç sahibi olanlara zaten biz gerekli desteği vereceğiz."

“YÜZDE 70 KAÇAK VARKEN ELİNİZ ARMUT MU TOPLUYORDU?”

"Bu işin CHP’si MHP’si yok; burada yüzde 70 kaçak varken sizlerin eliniz armut mu topluyordu, bu kadar parayı nereye harcadınız kardeşim?" diye soran Akın, "Öyle bir tablo devraldık ki, BASKİ gibi bir kurum öyle bir borç altına sokulmuş ki tek gelir kalemi olan BASKİ’nin personel, araç gereç, yakıt harcaması yapmasa dahi bu borcu 40 ayda ödeyebilecek. Doğru bütçeyle yönetebilseydik Körfez hattındaki altyapı eksikliklerinin büyük bölümü giderilirdi. Körfez’de bugün su sorunu yaşanmazdı. O plansız bütçe yönetimi yapılmış ki, size bu borçlanmanın nasıl yapıldığını da anlatayım" dedi.

“YÜZDE 60 ZAM YAPTINIZ, ÜSTÜNE 6 KEZ KREDİ ÇEKTİNİZ”

Akın şöyle devam etti:

"2022’nin Haziran ayında suya yüzde 60 zam yapılıyor. Bununla yetinmiyor, 2023’ün 11. ayına kadar özel bankalardan 6 adet faizle birlikte 3.6 milyar liralık kredi kullanılıyor. Akıl alır gibi değil. Bu parayı biz bulacağız, Körfez’in su ve arıtma sorununu çözeceğiz. Fiyat artışı yapma zorunluluğunun sebebi biriken cari borçlar ve kredi maliyetlerinin karşılanması. 4 aylık yönetimiz, bu kadar sıkıntı sorun var, 4 ayllık görev süresinde, daha yeniyiz zaten, Ayvalık Altınova mahallesinde içme suyu terfi hattı projesinin temelini attık, 8026 metre hat çalışmasını başlattık, bitmek üzere. 10 yılda 18 kuyu açmışsınız, biz 4 ayda 5 kuyu açtık su kaynağını bulduk. Tasarruf tedbirlerini aldık. Birileri, beni tanımayanlar benim bu memlekette milletvekilliği yaptığımı unutanlar, Ahmet Akın kaçıyor diyorlar. Ne kaçması, biz yüzde 50’den fazla oy aldık, burada en çok oy alan kişi olarak karşınızdayım.

Su ve atıksu en önemli unsur. Bizlerin bunun altında satmamıza kanun izin vermiyor, yasada belirtilen tam maliyet esasına göre sürdürülebilir değil. Yürekten söylüyorum. Gariban, hakikaten yoksulluktan suya ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılayacağız. BASKİ’nin tek gelir kalemi bu. En az 120 milyon lira. 107 milyondan fazla maaş 58 milyon elektrik, 15 milyon yakıt gideri. En az 120 milyon olması lazım. Yatırım yapmamız lazım.

Bana doğru bilgi veren herkese teşekkür ediyorum. Birisi çıkıyor 700 kişi çıkardı, birisi başka söylüyor. Haksız yere kimse işten çıkarılmaz. Siyaset yaparken lütfen arayıp sorun biz de cevap veririz.

7 aylık dönemde BASKİ’deki maliyet artışı personel gideri yüzde 152 arttı, yakıt giderleri yüzde 76 arttı, enerji yüzde 49 arttı. Arıtma kimyasalları yüzde 60 arttı. Borular pompalar vanalar gibi malzemeler yüzde 70 arttı. Geçen yıl suyun birim fiyatı 35 lira, bugün maliyeti 60 lira 57 kuruş.

BASKİ’nin bakım onarım maliyelerinden bahsetmedik bile. Yatırım maliyetleri de var. Bu konuda açıklamalar yapıyoruz.

Eğer bu memlekette ekmek yiyorsan, Balıkesir’in ekmeğini yiyorsan bu memlekette haksız kazanç elde edemezsin. İşini düzgün yapacaksın. Particilik yapmayacaksın. Bu memleketin parası bankamatikçilere verecek kadar çok değil. Bana güvenin her birinize, hata olursa döneriz, hatasız kul olmaz. Evinize gelir tek tek anlatırım. Benden bilgisiz, daire başkanlarımızın yaptığı da var. Geçen yıl dolar kurunu biliyorsunuz, ülkenin ekonomik durumu ortada. Ben vekillik yaparken anlattım, söyledim, uzlaşmacı bir tavırda oldum. AK Partili, MHP’li, İYİ Partili arkadaşlarımla istişare ettim. Balıkesir bizim. Devletin idareleri memleketi çıkmaza sürüklüyor. Yıllarca kurumların artık kendini döndüremez hale gelmesine neden olan iktidarın biriktirdiği çözülmez yumak haline getirdiği ekonomik sorunlar. Bunun bedelini hepimiz ödüyoruz."

“HİÇ KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIM”

BASKİ’ye baktığımızda buradaki açığı böyle kapatamıyoruz. Tasarruf tedbirleri açıklandı, ondan 1.5 ay önce raporlarımızda var, biz tasarruf tedbirlerimizi ortaya koyduk ve uyguladık. Bu tasarruf tedbirlerinde insanların ekmeğiyle ilgili konularda önüme hep duvar koydum.

Göreve geldik. Özellikle en çok yaşanan en çok paranın harcandığı suyun en çok kullanıldığı zaman. Azami bir ölçüde su hizmetinin aksamaması için yüzde 15 indirim yaptık, keşke daha çok yapsaydık. Bu tasarruf tedbirlerimizle BASKİ’nin kendi çarkını döndürme noktasına gelmesiyle yapılmayan yatırımları yaparak bu yükü hafifleteceğimize söz veriyorum.

Engelli vatandaşlarımız şehit yakını ve gaziler ile sosyal destek alanların su faturaları BASKİ’ye olan olan vadesi gecikenleri bir yıl sonuna kadar bütçeden ödeyeceğiz. Üniversite öğrencilerine belediye bütçesinden ödeyeceğiz. Yakın kartla birlikte dayanışmayı büyütmek için kampanya başlatacağız, su konusunda gerekli desteği sağlayacağız. 24 bin 615 kişiye indirimleri ücretsiz vereceğiz.

“HEM İKTİDARSINIZ, HEM BELEDİYE’Yİ BATIRMIŞSINIZ…”

Hem iktidardasınız hem belediyeyi batırmışsınız. Biz burayı kalkındıracağız. İlk 4 ay icraatları burada. Yalanla dolanla olmaz. Bütün bürokratlarımız her sorunuza cevap vermeye hazır. İlk 4 ayda 5 su kaynağı bulduk. Yönetim düzgün olsaydı millet bu faturaları ödemek zorunda kalmazdı. Biz bu milleti zorda, yarı yolda bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Şu kardeşinize güvenin, bizde Allah korkusu var, millete en iyi şekilde yansıtmak için gece gündüz çalışacağız.”