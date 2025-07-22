Elif Buse Doğan, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Önceki akşam 33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali’nde sahne alan başarılı sanatçı, söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere adeta bir müzik ziyafeti sundu.İSTANBUL (İGFA) - Konser boyunca hem eğlendiren hem de duygusal anlar yaşatan Elif Buse Doğan, geniş repertuvarıyla da dikkat çekti.

Pop’tan, Arabesk’e, Halk müziğinin sevilen eserlerinden güncel yorumlara kadar uzanan performansı, izleyicilerden tam not aldı.

Her konserinde olduğu gibi, bu özel gecede de sahne duruşu ve güçlü yorumu ile beğeni toplayan Elif Buse Doğan, müzikseverlerle dolu dolu bir gece yaşattı.

https://youtu.be/3I6dGhmzLAw