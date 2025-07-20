Bu yıl 38. kez düzenlenen İnegöl’ün sembol etkinliklerinden biri haline gelen Uluslararası Kültür Sanat Festivali, İnegöllülere unutulmaz anlar yaşattı. Her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler, şehrin kültürel çeşitliliğini ve bir arada yaşama kültürünü yansıttı.BURSA (İGFA) - Festival süresince bir yandan 10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekiplerinin, 9. Altın Mobilya Ödülü için gerçekleştirdiği gösteriler heyecanla takip edilirken, diğer yandan da 19 Temmuz gecesi Dedublüman konseriyle festivalin müzik tarafı ön plana çıktı.

Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen konsere 30 binden fazla kişi katıldı. Sevilen müzik grubu Dedublüman, sahnede yaklaşık iki saat boyunca müzik ziyafeti sundu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, izleyiciler şarkılara hep birlikte eşlik etti.

DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK DUYGULARINI GÜÇLENDİREN BULUŞMANIN ADRESİ

Festival, sadece eğlence odaklı değil; aynı zamanda dayanışma, birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir buluşma noktası oldu. Kültür Park içerisinde yer alan 23 hemşehri derneğinin çadırları, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu çadırlarda yöresel lezzetler, el sanatları ve kültürel sunumlar İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü, birlikte yaşamanın ön plana çıktığı özel bir atmosfer sundu. Katılımcılar bir yandan sanatı, diğer yandan kültürel çeşitliliği deneyimleyerek İnegöl’ün çok sesli yapısına tanıklık ettiler.