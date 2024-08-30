Trendyol’un, “Elektronik Günleri” kampanyası 3-4 Eylül tarihlerinde başlıyor. Ev ve bireysel kullanıma yönelik tüm teknolojik ürünler, indirim ve kupon fırsatları ile kullanıcılarla buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Trendyol, 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlediği, indirim ve kupon fırsatları sunan “Elektronik Günleri” kampanyası ile ev ve bireysel kullanıma yönelik elektronik ürünleri kullanıcılarla buluşturuyor.

Ev ve bireysel kullanıma yönelik teknolojiler geliştikçe, elektronik ürünlerin özellikleri ve hizmet kapasitesi artıyor. Yaşamı kolaylaştıran bu ürünler, pek çok alanda mutlaka olması gereken ihtiyaçlara dönüşüyor. Trendyol’un, elektronik ürün kategorisine yönelik sunduğu “Elektronik Günleri” kampanyası, akıllı cep telefonları, ev aletleri, televizyon, beyaz eşya, giyilebilir teknoloji ve tüm elektronik ürünleri kapsıyor. Bu çok özel kampanya, kullanıcıların hayallerindeki teknolojik ürüne kavuşmalarına olanak tanıyor.