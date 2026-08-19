Siberay, banka çalışanı gibi arayarak 'sigorta iadeniz var' bahanesiyle vatandaşları kandıran dolandırıcılara karşı uyardı. Telefonlara gönderilen mobil onay kodlarının kredi çekmek veya farklı bankacılık işlemleri yapmak için kullanılabileceği belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Dolandırıcıların yeni yöntemi 'sigorta iadesi' bahanesi oldu. Siberay, vatandaşları banka çalışanı gibi arayan ve sigorta iadesi yapılacağını söyleyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Dolandırıcılar, görüşmenin ardından vatandaşın telefonuna bankadan gönderilmiş gibi görünen bir mobil onay kodu iletiyor. Mağdur, bu kodun iade işlemi için gerekli olduğunu düşünerek onay verirken, söz konusu işlem kredi çekmek veya farklı bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılabiliyor.

Siberay, vatandaşların telefonla arayan kişilerin yönlendirmesiyle mobil bankacılık işlemlerini onaylamaması ve kendilerine gelen doğrulama kodlarını üçüncü kişilerle paylaşmaması gerektiğini vurgularken, yetkililer, şüpheli durumlarda bankanın resmi iletişim kanallarından işlem doğrulaması yapılmasını önerdi.