Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait Aydın'ın Didim ilçesindeki toplam 14 bin 257 metrekarelik iki taşınmazın satışına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. Taşınmazlar toplam 294,5 milyon lira bedelle özelleştirilecek.

ANKARA (İGFA) - Aydın'ın Didim ilçesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan iki taşınmazın satışına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, 19 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Karar Sayısı 11630 kapsamında, Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5108 ada, 1 parsel numaralı, 3 bin 281,58 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışına onay verildi.

İhale sonucunda en yüksek teklifi 92 milyon lira ile Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi verdi. Taşınmazın, ihale şartnamesi çerçevesinde şirkete satılması kararlaştırıldı.

İKİNCİ TAŞINMAZ İÇİN 202,5 MİLYON LİRALIK TEKLİF

Karar Sayısı 11631 kapsamında ise yine Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 5091 ada, 1 parsel numaralı, 10 bin 975,48 metrekarelik taşınmazın satışına karar verildi. Bu taşınmaz için gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklif 202 milyon 500 bin lira ile Süleyman Kaya tarafından verildi. Taşınmazın Kaya'ya satılması onaylandı.

Böylece Didim'deki iki taşınmaz için onaylanan toplam satış bedeli 294 milyon 500 bin lira oldu.

Kararlara göre, ihaleyi kazananların sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine gelir kaydedilecek ve ihaleler iptal edilebilecek.