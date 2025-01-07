Usta sanatçılar Türk halk müziğinin köklü ezgilerinden “Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber”i yorumladı, eserin video klibini yapay zeka teknolojisi gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türk halk müziğinin derin ve köklü geleneklerine dijital çağın imkanlarını entegre ederek geleneği geleceğe taşıyor. Değerli müzisyenler tarafından enstrümantal bir formda yorumlanan “Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber”, yapay zeka teknolojisiyle üretilen müzik videosuyla birlikte müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Çok sevilen eser, usta sanatçılar Muhlis Berberoğlu (Divan Bağlama, Cura) ve Burakhan Nur (Klarnet) ile teknoloji girişimcisi ve aynı zamanda Kopuz ile Cura icracısı Erdem Erkul tarafından yeni bir yorumla kaydedildi. Bu projeyle sanatçılar, Anadolu’nun köklü müzik geleneğine yeni bir soluk getirirken aynı zamanda sanat, müzik ve teknolojinin birleştiği özgün bir kimlik oluşturmayı hedefliyor. Proje aynı zamanda farklı disiplinlerden yetenekleri bir araya getirmesiyle, yepyeni bir ilham ortamı yaratıyor.

Kalan Müzik, Türk halk müziğinin yöresel hikâyelerini, duygularını ve değerlerini diri tutmayı amaçlayan vizyonuyla, dijital çağda Anadolu seslerini genç kuşaklara ulaştırmayı amaçlıyor. Kalan Müzik'in dijital dönüşüm hedefiyle hazırlanan bu ilk projesinde “Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber” gibi yüzyıllardır dilden dile aktarılan bir türkü, yapay zekâ ile oluşturulmuş bir kliple desteklendi. Anadolu’nun kadim aşk öykülerini yansıtan tema, yapay zekâ algoritmalarıyla görselleştirildi.

“Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber” dijital dönemin dinamikleriyle yeniden hayat bulurken yapay zeka burada sadece bir araç değil, ritmin ve görsel anlatımın dilini farklı açılardan zenginleştiren bir işbirlikçi olarak devreye girdi.

Tüm dijital platformlarda ve Kalan Müzik YouTube sayfasında yayınlanmaya başlanan “Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber”, Türk halk müziğinin geçmişten günümüze taşıdığı duygu ve değerleri, yeni bir bakış açısıyla keşfetmeye davet ediyor.