Edirne İpsala’da kadınların emeğiyle başlayan el yapımı çikolata üretimi, kısa sürede bölgesel çapta ilgi gören bir ekonomik modele dönüştü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’nin öncülüğünde ve Edirne Valiliği’nin katkılarıyla hayata geçirilen proje, kadın girişimciliğine destek olma hedefiyle yola çıktı. Bugün gelinen noktada, bu tatlı girişim hem kadınlara gelir kapısı oldu hem de yöresel kalkınma modeline örnek teşkil etti.

CUMHURİYET MEYDANI’NDA MOBE İLE HALKLA BULUŞTU

İpsalalı kadınların el emeğiyle ürettiği çikolatalar, Edirne Valiliği’nin destekleriyle Keşan Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan mobil stantta (mobe) satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stant, hem ürünlerin kalitesi hem de bu girişimin anlamı açısından büyük takdir topladı. Keşanlılar, hem yerel üretimi desteklemenin hem de kaliteli ve doğal ürünlere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

KADINLAR ÜRETİYOR, KAZANIYOR, GÜÇLENİYOR

Proje, İpsalalı kadınlar için yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda bir ekonomik bağımsızlık ve sosyal dayanışma modeli haline geldi. Kadınlar, kendi elleriyle ürettikleri çikolataları satarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de özgüvenlerini artırıyor. Bu sayede kadın emeği, yerel ekonominin güçlenmesinde önemli bir rol üstleniyor.

BÖLGESEL KALKINMADA KADIN ELİ

İpsala Kaymakamlığı ve Edirne Valiliği'nin desteklediği bu girişim, bölgesel kalkınmada kadınların aktif rol alabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, ürün çeşitliliğini artırmak ve satış alanlarını genişletmek adına yeni adımlar planlanıyor.

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME TATLI BİR KATKI

Bu anlamlı çaba, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşümün de simgesi oldu. Kadınların dayanışma içinde üretim yapmaları, toplumun tüm kesimlerine ilham verirken, girişimcilik konusunda da önemli bir örnek teşkil ediyor.