MERSİN (İGFA) - Kültür ve sanatta yaptığı öncülükler ile adından sık sık söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e Değer Katanlar (MEDEKA) Kurulu Edebiyat Kurulu öncülüğünde gerçekleştirilen 'Mersin Roman Ödülü'nün bu yıl 5.'sini düzenledi.

Rekor bir katılımın gerçekleştiği yarışmanın ön seçici kurulunda Ali F. Bilir, Sadık Arslan ve Orhan Özdemir yer aldı. Seçici kurulda ise; Barış İnce, Jale Sancak, Turan Ali Çağlar, Öner Yağcı ve Hidayet Karakuş yer aldı.

140 ESERLE REKOR BAŞVURU

Yazarları edebiyat alanında nitelikli üretime teşvik etmek, yeni yazarları desteklemek ve kentin kültürel birikime kalıcı katkı sunmak amacıyla 2021 yılında başlatılan Mersin Roman Ödülleri'ne bu yıl 140 eser başvurdu.

Rekor sayıda gelen başvurular MEDEKA Edebiyat Kurulu öncülüğünde değerlendirildi. Eser sahiplerinin kimlik bilgilerine erişilmeksizin yalnızca edebi nitelik esas alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 'Halep Yolu' adlı romanı ile Aydoğan Coşkun ödülün bu yıl ki sahibi sahibi oldu.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum İle İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, roman alanında nitelikli eserleri edebiyat dünyasına tanıtmak amacıyla bu yarışmayı gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenlediği bu yarışmalarla hem genç sanatçıları teşvik etmek hem de Mersin'in kültür ve sanatla olan bağını ulusal ve uluslararası anlamda tanınırlığını artırmak amacıyla memnuniyetle ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecek' sözlerine yer verdi.

Yarışmaya 140 eserin geldiğini ve bu kadar başvurunun Türkiye'de rekor olduğunu söyleyen Akça, ödül töreninin ise 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Ve Sergi Sarayı'nda yapılacağını da duyurdu.