Yaz konserlerinin en dikkat çeken buluşmalarından biri önceki akşam Bodrum'da yaşandı. Pop müziğin güçlü ismi Demet Akalın, rap dünyasının sevilen isimleri Sefo ve LVBEL C5 ile aynı sahneyi paylaşarak tatilcilere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - Binlerce müzikseverin takip ettiği konserde Demet Akalın ile Sefo, büyük beğeni toplayan 'Yerinde Dur' şarkısını birlikte seslendirdi. İkilinin sahne performansı izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Gecenin bir diğer sürprizi ise Demet Akalın'ın LVBEL C5 ile seslendirdiği 'Beni Unutma' oldu. Enerjisi yüksek performanslarıyla sahneyi adeta ateşe veren üçlü, peş peşe söyledikleri hit şarkılarla Bodrum gecesine damga vurdu.

Konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden tatilciler, cep telefonlarıyla o anları kayda alırken, coşku gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Demet Akalın, Sefo ve LVBEL C5'in sahne uyumu ise izleyenlerden tam not aldı.