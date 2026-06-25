Geçmişi 1950 yılına dayanan ve Bursa'da faaliyet gösteren Has Halı, yenilenen dijital altyapısı ve e-ticaret yatırımıyla ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın köklü markalarından Has Halı, 1950 yılında başlayan ticaret yolculuğunu dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarıyla geleceğe taşıdı. Kurulduğu günden bu yana kalite, güven ve müşteri memnuniyetini temel ilke olarak benimseyen firma, yenilenen internet sitesiyle birlikte e-ticaret alanındaki yatırımlarını güçlendirdi.

Temelleri 1950 yılında Bursa Çancılar Yenişehir Hanı'nda atılan Has Halı, geçen 76 yıllık süreçte halı sektörünün gelişimine tanıklık ederken birçok yeniliğin de öncüsü oldu.

Anadolu'nun köklü halıcılık geleneğini modern tasarım anlayışıyla buluşturan firma, bugün hem bireysel müşterilere hem de önemli kurumsal projelere hizmet veriyor. Bursa Ulucami, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Timsah Arena ve birçok önemli projede imzası bulunan Has Halı, sektördeki güvenilir konumunu yıllar içerisinde daha da güçlendirdi.

Değişen tüketici alışkanlıkları ve dijitalleşen ticaret anlayışını yakından takip eden Has Halı, www.hashali.com.tr adresini kapsamlı bir e-ticaret platformuna dönüştürerek müşterilerine daha hızlı, daha kolay ve daha erişilebilir bir alışveriş deneyimi sunmaya başladı.Yenilenen platform sayesinde kullanıcılar yüzlerce farklı ürün seçeneğini inceleyebiliyor, güvenli ödeme sistemleriyle alışveriş yapabiliyor ve Türkiye'nin her noktasına ulaştırılan ürünlere kolaylıkla erişebiliyor.

Has Halı'nın Üçüncü Kuşak Temsilcisi Mustafa Akça, köklü geçmişlerinden aldıkları güçle geleceğin ticaret anlayışına yatırım yaptıklarını belirtti.

Akça,'1950 yılında çıktığımız bu yolda müşterilerimizin güvenini kazanarak bugünlere geldik. Geleneksel ticaret anlayışımızı korurken, diğer yandan dijital dünyanın sunduğu imkanları da en verimli şekilde kullanma kabiliyetine sahibiz.Yenilenen e-ticaret altyapımız sayesinde Bursa'dan doğan markamızı Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Geçmişten gelen tecrübemizi teknolojinin imkanlarıyla birleştirerek, büyümeye devam edeceğiz' değerlendirmesinde bulundu.