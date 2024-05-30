18’inci kez düzenlenen Ege İhracatçıları Birliği (EİB) Moda Tasarım Yarışmasının kazananı Otantisite adlı tasarımıyla Nilgün Demirhan oldu. İkinciliği Rug Reverie adlı tasarımıyla Buse Ünal kazanırken, üçüncülüğü adlı Rezven (Dünya Hayatı Sonsuzdur) tasarımıyla Mustafa Sıtkı Asmaoğlu elde etti.İZMİR (İGFA) - Türk moda endüstrisinin tasarımcı ihtiyacına cevap vermek, genç, yenilikçi tasarımcıların önünü açma amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (EHKİB) bu sene 18’incisini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması’nda kazananlar açıklandı.

18’inci kez düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışmasının kazananı Otantisite adlı tasarımıyla Nilgün Demirhan oldu.

Finale kalan ilk 10 tasarımcı, Özlem Erkan mentörlüğünde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile hazırladıkları koleksiyonları Serkan Duman ve Gökhan Duman koreografisiyle sergiledi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 2023 yılında 28 milyar 811 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. İhracat tutarımızın yanında bugün Türkiye’nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasında yer alıyoruz. Kilogram başına ihracat birim fiyatımız Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı daha yüksek seviyelere çekmek. Ülkemiz tasarımda her sene daha ileriye gidiyor. Bu başarıya ulaşmamızdaki en önemli etken, aynı zamanda bizi rakiplerimizden de ayrıştıran tasarım gücümüz. Tasarım yarışmaları genç tasarımcıların teşvik edildiği, farklı perspektiflerin bir araya getirildiği, yeni fikirlerin ortaya çıkarıldığı platformlar. Yarışmalar her yıl genç yeteneklerin üretime kazandırılmasında büyük rol oynuyor.” dedi.

Yarışma kapsamında ilk üç dereceyi alan finalistler para ödülünün yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın onayı halinde yurt dışında 12 ay süreli eğitim fırsatına da sahip olabiliyor. İlk 10 finalist bu ödüllerin yanında EHKİB Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yine EHKİB tarafından milli katılım organize edilen moda sektörünün önde gelen moda fuarlarını ziyaret hakkı elde etmektedir. (Bu kapsamda ziyaret edilen fuarlar: Fransa/Paris’te senede 2 kez düzenlenen Premiere Vision Paris fuarı ile Almanya-Münih’te senede 2 kez düzenlenen Munich Fabric Start fuarı)