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Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına 43,6 milyar dolarlık ihracat hacmiyle giren Egeli ihracatçılar, ihracatlarını 50 milyar dolara taşımak için Ticaret Bakanlığı’nın devlet desteklerinden azami yararlanmak istiyorlar.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği üye firmalara sağladığı hizmetleri ve Ticaret Bakanlığı’nca uygulanan devlet yardımlarını ve Yeşil Mutabakata Uyum Desteği - Responsible® Programı konuları iş insanlarına aktarılması amacıyla düzenlediği “Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları”nı 17 Haziran 2025 Salı günü Afyon Ticaret ve Sanayi Odası – Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek.

“Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları”nı sonraki durağı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek.

Son 1 yıllık süreçte İzmir, Balıkesir, Aydın, Manisa, Uşak ve Muğla’daki ihracatçılarla bir araya gelen Ege İhracatçı Birlikleri, Afyonkarahisar ve Kütahya buluşmalarıyla görev bölgesindeki illerde ilk turu tamamlamış olacak.

Kaynak: igf