Eğitimin Yıldızı 24 projeye mentorluk, networking ve iş birliği imkanı sunulacak

Anadolu Vakfı’nın başarılı, mutlu ve sağlıklı öğrenciler yetiştirmek için yaratıcı çözümler geliştiren eğitimcilerle buluşmayı hedefleyen Değerli Öğretmenim Geleceğe Işık Tutan Yıldızlar Programı, geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen final etkinliği ile tamamlandı. Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Müjdehan Örs Filiz; geliştirdiği Erişilebilir Metaverse Eğitim Platformu EduLand projesi ile binlerce proje içinden desteklenmek üzere finalist seçilen 24 eğitimci arasında yer aldı.BURSA (İGFA) - Müjdehan Öğretmen, öğrencilerin ve öğretmenlerin, verimli öğrenim sunan Metaverse eğitim ortamlarına erişim sorununu çözmek amacıyla geliştirdiği projesi Erişilebilir Mobil Metaverse Eğitim Platformu sayesinde öğrencilere verimli öğrenim ve fırsat eşitliği sağlamayı ve sanal gerçeklik teknolojisiyle eğitim materyallerini dijital platformlara taşıyarak erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

“Değerli Öğretmenim Programı”, Anadolu Vakfı tarafından 11 yıl önce “Gençleri yetiştiren değerli öğretmenleri, eğitim ve gelişim programlarımız ile destekliyoruz” ilkesiyle hayata geçti. Hızla değişen gündem ve teknolojiler ışığında 2024 yılında Prof. Dr. Selçuk Şirin ve ekibi tarafından içeriği yenilenen “Değerli Öğretmenim Geleceğe Işık Tutan Yıldızlar” programına, 2024 yılında 81 ilden 7 bin öğretmen ve eğitimci, çözüm önerisi ve iş fikirleriyle başvurdu.

Yeni nesil problemlere yaratıcı çözümler sunmak isteyen bütün eğitimcilere ve eğitimci adaylarına açık olan programın “Hayalden Gerçeğe Tasarım” atölyesinde, eğitim alanında yeni trendler, yeni nesil uygulamalar ile Türkiye ve dünyadan yaratıcı çözüm örnekleri hakkında bilgiler aktarıldı.

ABD, Avrupa ve Türkiye’den öncü isimlerin oluşturduğu jüri üyelerinin ilk değerlendirmesi ile 100 eğitimcinin devam ettiği “Hayalden Gerçeğe Dönüşüm” atölyesinde ise katılımcılar, fikirlerini hayata geçirebilmek, hayallerindeki fikri projelendirmek için süreç ve takım yönetimi, fon bulma gibi konularda uzmanlardan destek aldılar.

Eğitimin Yıldızı 24 projeye mentorluk, networking ve iş birliği imkanı sunulacak

Jüri üyelerince 100 proje içinden finale kalan Van’dan Adana’ya, İzmir’den Hakkari’ye, Tekirdağ’dan Gaziantep’e 19 farklı ilden 24 proje sahibi katılımcı ise, son aşamada gerçekleşen “Hayalden Gerçeğe Uygulama” atölyesinde, fikir ve sunumları hakkında uzmanlarla birebir çalışarak, projelerini uygulanabilir hale getirdiler. Anadolu Vakfı Eğitimin Yıldızları olarak kabul edilen 24 proje, ‘’Yıldız Projeler’’ olarak tüm Türkiye’ye tanıtılacak, mentorluk, networking, kırkar bin TL maddi destek ve iş birliği imkanları ile projelerin hayata geçirilmesi desteklenecek.

Dijital Dönüşüm, İnovasyon ve Sosyal Etki başlıklarındaki 3 proje, özel ödülün sahibi oldu

Programa başvuran 7 bin öğretmenin projelerinde öne çıkan ortak başlıklar eğitimde fırsat eşitliği, eğitimde dijitalleşme ve doğayla bütünleşik eğitim olmuştu. Bu projeler arasından 3 proje ise “Dijital Dönüşüm, İnovasyon ve Sosyal Etki” başlıklarında ilk 3’e girerek mentorluk, networking ve iş birliği desteklerinin yanı sıra yüz ellişer bin TL maddi ödül de kazandı.

İzmir İzbilim Koleji Sınıf Öğretmeni Kerem GÜRLER, öğrencilerin okuma becerilerini güçlendirmek için oluşturduğu ve oyunlaştırılmış okuma etkinlikleri, felsefe içeren mantık soruları ile problem çözme becerilerini içeren “OKUDOKU” projesi ile “EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM” kategorisinde,

Ankara Battalgazi Altındağ Belediyesi Anaokulu Müdür Yardımcısı Hümeyra KÖYLÜ, okul öncesi öğrencilerine yönelik yaratıcı çizgi çalışmaları üreten “ÇİZGİNİN PEŞİNDEN” projesi ile “EĞİTİMDE İNOVASYON” kategorisinde,

Adana Mimar Sinan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Seda ALTAY, ilkokul öğrencilerinin dikkat ve el becerilerini geliştirmek için origamiyi (kağıt katlama sanatı) kullandığı “ORİGAMİ DERNEĞİ” projesi ile “EĞİTİMDE SOSYAL ETKİ” kategorisinde birinci olduğu Değerli Öğretmenim Geleceğe Işık Tutan Yıldızlar Programı’nda, yalnızca ilk 3’te yer alan projeler değil finale kalan toplam 24 proje, eğitimin yıldızı olarak yıl boyunca desteklenecek.

HER YIL 24 EĞİTİMCİYE PROJE DESTEĞİ Ödül töreninde konuşan Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler “Toplumu geleceğe taşıyacak eğitimcilerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırarak hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla çıktığımız yolda, Anadolu’dan dünyaya örnek olacak uygulamalar ve Eğitimin Yıldızlarını bulmayı hedeflemiştik. Anadolu Vakfı olarak, eğitimin öncüsü olma misyonumuzu 45 yıldır kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu program ile yaratıcı fikirlerin hayat bulduğu ve geleceğin eğitim dünyasının temellerinin atıldığı bir platform oluşturduk. Öğretmenlerimizin enerjileri azimleri ile ortaya koyduğu bu değerli projelerin, eğitim dünyamıza ilham kaynağı olacağına inancımız tam. Anadolu Vakfı olarak, bu fikirler hayata geçerken her alanda öğretmenlerimizin yanında olacağız. Bu yaratıcı fikirlerin toplumsal etkisini düşünmek bile hepimizi heyecanlandırıyor.” dedi.

“Katma Değeri Yüksek Eğitim İçin, Çözüm Odaklı Yaklaşımlar” başlığında bir sunumla öğretmenlere seslenen akademisyen ve yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin ise, eğitimde başarıyı sağlayan formülün ev ortamı, okul iklimi ve öğretmen etkisi olduğunu vurguladı. Şirin, yeniden tasarlanan programla ilgili “Reform deyince akla önce eğitim geliyor. Çünkü artık hayatımız çok hızlı değişiyor; okulların ve eğitimin de buna ayak uydurması gerekiyor. Bu anlamda yeni nesil sorunlarla karşı karşıya olduğumuz çok açık ve bu sorunlara yaratıcı çözümler geliştiren daha çok eğitimciye ihtiyacımız var. Bizim de amacımız bu eğitimcilerle birlikte yola çıkarak her yıl 24 eğitimciye projesini hayata geçirmesi için destek vermekti.” dedi.

Ödül töreninde projelerini detaylı olarak jüri üyelerine sunan 24 Eğitimin Yıldızı, 11 Ocak Cumartesi akşamı jüri üyeleri ve iş dünyasından temsilciler ile akşam yemeğinde buluşup sohbet etme imkanı buldu. 12 Ocak Pazar günü ise sanat ve tarih dolu bir gün geçiren eğitimciler önce İstanbul Modern’i ziyaret etti ardından rehber Özge Ersu eşliğinde keyifli bir tarihi yarımada turuna katıldı.

EĞİTİM, GİRİŞİMCİLİK VE İŞ DÜNYASI PROFESYONELLLERİ JÜRİDEYDİ

Değerli Öğretmenim Geleceğe Işık Tutan Yıldızlar Programı’na başvuruda bulunan eğitimcilerin fikirlerini değerlendiren jüri üyeleri arasında Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler ile Prof. Dr. Selçuk Şirin’in yanı sıra eğitim, girişimcilik ve iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

25 kişiden oluşan jüri; California Üni. Berkeley İşletme İnovasyonu Enstitüsü Müdürü Prof. Oğuzhan Aygören, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, New York August Leadership Kurucu Ortağı Ümran Beba, Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, Türkiye İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı Barış Karakullukçu, Amsterdam Ida Leadership Consulting Genel Müdürü Nilgün Langenberg, Turkish Philanthropy Funds Direktörü Şenay Ataselim Yılmaz, Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, Migros Grubu İcra Başkanı Dr. Özgür Tort ve TeacherX Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül gibi global çapta başarılı çalışmalar yürüten isimlerden oluştu.