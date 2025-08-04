Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam’da 16 ilden 500 öğretmenin katıldığı programda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıkları açıkladı. Yeni genelgenin 10 gün içinde yayımlanacağını duyuran Bakan Tekin, serbest kıyafet uygulamasında velilere maddi yük getiren sorunların çözüleceğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Branşı 2. Grup Dersler Eğitici Eğitimi Kursu” programında 16 ilden yaklaşık 500 öğretmene hitap etti.

Eğitim-öğretim süreçlerini düzenleyen genelgelerin hazırlandığını ve 2025-2026 eğitim yılı genelgesinin 10 gün içinde yayımlanacağını belirten Bakan Tekin, süreçlerin istişareyle yürütüleceğini ifade etti.

Serbest Kıyafet Sorunlarına Çözüm

Serbest kıyafet uygulamasında velilere ek maddi yük getiren sorunların çözüleceğini kaydeden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesinden rahatsızız. Bununla ilgili genelgemizde, yönetmelik hükümlerini hatırlatan ve uygulamayla ilgili nasıl davranılması gerektiğini belirten ifadeler olacak” dedi.

Bakan Tekin, bakanlık olarak eğitim süreçlerini öğretmenlerle istişare ederek şekillendirdiklerini vurguladı.