Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026), 26-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. 'Dijital Çağda İnsan Yetiştirmek: Barış Kültürü, Değerler, Kimlik ve Gelecek' temasıyla gerçekleştirilecek zirve, Türkiye'nin eğitim vizyonunu uluslararası paydaşlarla buluşturacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026), eğitim teknolojilerinin geleceğini şekillendirmek üzere İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan zirve, 26-28 Haziran tarihleri arasında 'Dijital Çağda İnsan Yetiştirmek: Barış Kültürü, Değerler, Kimlik ve Gelecek' temasıyla kapılarını açacak.

TETZ 2026 kapsamında eğitim teknolojileri, yapay zekâ, dijital dönüşüm ve uluslararası iş birlikleri başlıklarında çok sayıda yerli ve yabancı uzman, akademisyen, kamu kurumu temsilcisi ve sektör paydaşı bir araya gelecek.

20'DEN FAZLA ÜLKENİN EĞİTİM BAKANLIKLARI BULUŞACAK

Zirvenin dikkat çeken bölümlerinden biri olan 'Bakanlar Oturumu'nda, 20'den fazla ülkenin eğitim bakanlıkları temsilcileri yer alacak. Oturumlarda eğitim sistemlerine teknolojinin entegrasyonu, dijital dönüşüm süreçleri ve geleceğin eğitim modelleri üzerine stratejik değerlendirmeler yapılacak. Türkiye'nin eğitim alanındaki dijitalleşme vizyonunun uluslararası platformda paylaşılacağı zirvede, yapay zekâ destekli eğitim uygulamalarından yeni nesil öğrenme modellerine kadar birçok konu ele alınacak.

TETZ 2026'nın, eğitim teknolojileri alanında bilgi paylaşımını artırması, küresel iş birliklerini güçlendirmesi ve geleceğin eğitim yaklaşımlarına yönelik yeni fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.