Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen Sakarya Roket Şenliği, Söğütlü'de büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Söğütlü Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, öğrencileri, öğretmenleri ve teknoloji meraklılarını bir araya getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi ile Skyforce Roket, Havacılık ve Uzay Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen şenlikte, il genelindeki farklı okullardan öğrenciler tasarladıkları model roketlerle yarıştı. Üç tur halinde gerçekleştirilen yarışmalarda öğrenciler hem mühendislik becerilerini hem de bilimsel bilgi birikimlerini uygulama fırsatı buldu.

Şenlik kapsamında kurulan proje stantlarında öğrencilerin hazırladığı çalışmalar sergilenirken, ziyaretçiler uçuş simülasyonlarıyla havacılık deneyimi yaşadı.

Roket yapım atölyeleri ise katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlik alanına gelen vatandaşlar ve öğrenciler, uzman ekiplerin gözetiminde güvenli atış rampalarından model roket fırlatarak heyecana ortak oldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ın da katıldığı etkinlikte, gençlerin ortaya koyduğu özgün projeler ve yüksek motivasyon takdir topladı. Bilim, teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında farkındalık oluşturmayı hedefleyen şenlik, geleceğin mühendisleri ve teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sunan önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi.

Etkinliğin sonunda organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, öğretmenlere, öğrencilere ve ev sahipliği yapan Söğütlü Belediyesine teşekkür edildi. Sakarya Roket Şenliği, bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu.