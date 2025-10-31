Egemen Ilgın'ın 'Demokrasi Yolunda Edirne' kitabı, Edirne'nin demokrasi kültürü ve Türkiye'nin çok partili hayata geçiş sürecindeki oynadığı tarihi rolü detaylandırıyor. Eser, 1946-1960 yılları arasında Edirne'nin demokrasiye katkısını inceliyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılında, Edirne'nin demokrasi yolculuğunu ve bu kültürü nasıl yaşam biçimi haline getirdiğini anlatan yeni bir eser yayımlandı.

Egemen Ilgın'ın kaleme aldığı 'Demokrasi Yolunda Edirne', Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçiş sürecinde Edirne'nin üstlendiği tarihi rolü kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Kitap, 1946 ve 1960 yılları arasındaki dönemi; Edirne'nin yerel basını, siyasi aktörleri ve halkın iradesi üzerinden titizlikle incelendi.

Edirne'nin yalnızca seçim sonuçlarıyla değil, demokrasiye olan inancı, çok sesliliğe verdiği değer ve halkın katılım bilinciyle Türkiye'nin demokrasi serüveninde özel bir yere sahip olduğunu örnekleriyle ortaya koydu.

Egemen Ilgın daha önce yayımladığı 'Yüzlerinde Edirne' ve 'İlklerin Kadını Türkan Seçkin' kitaplarının ardından, bu çalışmasıyla Edirne'nin demokrasi kültürünü öne çıkaran bir esere imza atıyor. 'Demokrasi Yolunda Edirne', hem Edirne'nin hafızasına, hem de Türkiye'nin demokratikleşme sürecine ışık tutuyor.