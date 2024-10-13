Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan ödül töreninde Endüstriyel Hammaddeler, Toplam Doğal Taş, İşlenmiş Doğal Taş, Blok Doğal Taş, Granit, Yüksek Katma Değerli Endüstriyel Hammadde, Yüksek Katma Değerli Doğal Taş, Yeni Üyeler, Yeni Pazarlar ve Yükselen Pazarlar kategorilerinde 50 firmaya ödülleri takdim edildi.İZMİR (İGFA) - Türkiye'ye 2023 yılında 1 milyar 65 milyon dolar döviz kazandıran Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu başarıya 630 milyon dolarlık ihracatla en büyük katkıyı sağlayan 50 üyesi için “Maden İhracatının Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi.

Ödül töreninde konuşmasına ödül alan firmalar başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki tüm maden ihracatçısı firmaları tebrik ederek başlayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkması için hazırlanan Orta Vadeli Programın ülkemizin istikrarını ve kalkınmasını sağlayacağını ve refahı artıracak politikalar barındırdığını dile getirdi.

Madencilik sektörü olarak 2024 yılında ihracatta başarılı bir yıl geçirdikleri bilgisini veren Alimoğlu, “Türkiye genelinde maden ihracatımız yüzde 4’lük artışla 4 milyar 258 milyon dolardan 4 milyar 424 milyon dolara çıkarken EMİB olarak ihracatımız yüzde 21’lik artışla 976 milyon dolara çıktı. 2024 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracatını en çok artıran birlik olduk. 2024 yılı sonu için Türkiye geneli için belirlediğimiz 6 milyar dolar ve EMİB için 1 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm üyelerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmak için, dünya pazarlarıyla buluşmalarını sağlamak için 2025 yılına yönelik çalışmalara başladıklarını açıkladı.

2024 YILI EMİB İHRACATIN YILDIZLARI ÖDÜL KATEGORİLERİ

Endüstriyel Hammaddeler İhracatı

KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİC. A.Ş.

İNTER ABRASİV SAN. VE TİC. A.Ş.

CTC ENERJİ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

ALABANDA MADENCİLİK DIŞ TİC. A.Ş.

MİKROMAN MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.

Toplam Doğal Taş

METAMAR MERMER GRANİT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

AYTAN MERMER MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SEZGİN MERMER SAN. VE TİC. A.Ş.

TUREKS-GM MERMER GRANİT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CEM-MER DOĞALTAŞ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İşlenmiş Doğal Taş

METAMAR MERMER GRANİT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TUREKS-GM MERMER GRANİT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CEM-MER DOĞALTAŞ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.

D-STİL MERMER DIŞ TİCARET İÇ MİMARLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AYTAN MERMER MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Blok Doğal Taş

SEZGİN MERMER SAN. VE TİC. A.Ş.

AYTAN MERMER MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

RAVİNİ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

MAKOMAR MERMER VE MADEN İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

ŞUAYP DEMİREL

Granit

NATUREL GRANİT MADENCİLİK LOJİSTİK İNŞAAT VE TURİZM DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MEDMAR MADENCİLİK İNŞ.ORMAN ÜR ÜNL. İHR. İTH. SAN VE TİC LTD.ŞTİ

İZ GRANİT MADENCİLİK LOJİSTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

EĞİNKA GRANİT MADENCİLİK İNŞAAT ODUN SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

BERGAMA STONE MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Yüksek Katma Değerli Endüstriyel Hammadde

İNTER ABRASİV SAN. VE TİC. A.Ş.

THREE STARS DIŞ TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş.

TÜPRAG METAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TÜPRAG EKSPORT MADEN İHRACAT VE TİCARET A.Ş.

DAUSSAN REFRAKTER A.Ş.

Yüksek Katma Değerli Doğal Taş

MEGAMER PROJE MERMER MADEN DEKORASYON İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

SİRMERSAN MERMER SAN. A.Ş.

TİRMAR MADEN DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TRAVERTEN MERMER ENDÜSTRİ İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

LİON STONE ART MADENCİLİK MİMARLIK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Yeni Üyeler

TÜPRAG EKSPORT MADEN İHRACAT VE TİC. A.Ş.

CEMAR TRAVERTİNE MERMER GRANİT SAN. VE TİC. A.Ş.

TÜPRAG METAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

EL MASS MERMER İHRACAT İTHALAT İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.

RIVER MERMER MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Yeni Pazarlar

MYANMAR (BURMA)

TECOM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

NIKARAGUA

MARMİ Dİ VİCTORİOUS MADEN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SEYŞEL ADALARI VE BA.

RAYCO MERMER MADEN SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TURKS VE CAICOS ADASI

ARTİSTİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

ZIMBABVE

EKOPONS MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.

Yükselen Pazarlar

2022 yılına kıyasla ihracatımızın en çok arttığı ilk 5 ülke için o ülkeye en yüksek ihracat gerçekleştiren firma

ANTIGUA VE BERMUDA

BAŞARANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİC. VE SAN. A.Ş.

BELİZE

MEKMAR DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

GUYANA

RUSTICA STONE DOĞAL TAŞ SAN. VE TİC. A.Ş.

KONGO

EGESAN MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

LETONYA

İNTER ABRASİV SAN. VE TİC. A.Ş.