Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı kapsamında başvuru değerlendirmeleri tamamlandı. 85 proje arasından 23'ü üçüncü aşamaya geçmeye hak kazandı.

ANKARA (İGFA) - Dijital Türk lirasıyla uyumlu yenilikçi ürün ve senaryolar geliştirilmesi amacıyla başlatılan katılım çağrısında değerlendirme süreci tamamlandı.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 4 Eylül-15 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk aşamada 85 proje başvurusu yapıldı. Başvuruların 16'sı bankalardan, 25'i ise ödeme ve elektronik para kuruluşlarından geldi. Değerlendirmeler sonucunda 51 proje ikinci aşamaya geçerken, ikinci aşama incelemelerinin ardından 12 banka ve 6 ödeme ve elektronik para kuruluşuna ait toplam 23 projenin üçüncü aşamaya alınmasına karar verildi. Ayrıca 6 proje ilerleyen dönemlerde üçüncü aşamaya dahil edilmek üzere beklemeye alındı.

PROJELER 5 BAŞLIKTA YOĞUNLAŞIYOR

Üçüncü aşamaya geçen 23 proje; jetonlaştırma, programlanabilir ödemeler, kullanıcı egemen kimlik, mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirlik ve makineler arası ödemeler alanlarında geliştirilecek. Projelerin 15'i jetonlaştırma, 17'si programlanabilir ödemeler, 7'si kullanıcı egemen kimlik, 15'i mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirlik ve 1'i makineler arası ödemeler kategorisinde yer alıyor. Projelerin birden fazla kategoriyle ilişkilendirilebildiği belirtildi.

Üçüncü aşamada projelerin geliştirme faaliyetleri ve deney alanı testleri gerçekleştirilecek. TCMB, dijital Türk lirası ve finansal teknolojiler alanında kamu-özel sektör iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.