Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek AgroGreen, bu yıl Türkiye'nin 80 şehrinden ve 13 ülkeden sektör profesyonellerini Bursa'da ağırlayacak.

BURSA (İGFA) - GL Platform Fuarcılık tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek AgroGreen Bursa Tarım, Hayvancılık, Süt, Sera Teknolojileri, Tohum, Fide, Fidan ve Canlı Hayvan Fuarı öncesinde sektörün tüm paydaşları güç birliği yaptı. Bursa'daki tarım kurumları, meslek odaları, ziraat odaları, birlikler ve kooperatifler, AgroGreen'i, Türkiye'nin en güçlü tarım buluşmalarından biri haline getirmek için ortak hareket etme kararı aldı.

14-17 Ekim tarihlerinde Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek AgroGreen, bu yıl Türkiye'nin 80 şehrinden ve 13 ülkeden sektör profesyonellerini Bursa'da ağırlayacak. Fuar öncesinde düzenlenen değerlendirme toplantısında üretimden ihracata, iklim değişikliğinden planlı tarıma, çiftçinin yeni teknolojilere erişiminden yeni ticari bağlantıların kurulmasına kadar sektörün gündemindeki konular ele alındı. Toplantıda AgroGreen'in Bursa'nın ortak gücüyle büyütülmesi ve uluslararası ölçekte daha etkili bir tarım platformuna dönüştürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, AgroGreen'in ilk yılında aldığı geri dönüşlerin beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin fuarın gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Ceylan, 'AgroGreen, daha ilk yılında Türkiye'nin dikkat çeken tarım organizasyonlarından biri haline geldi. İlk fuarımızda 403 firma ve markayı, 77 şehirden gelen ziyaretçileri ve 11 ülkeden yabancı temsilcileri ağırladık. Bu yıl hedefimizi büyüttük. AgroGreen'de Türkiye'nin 80 şehrinden ve 13 ülkeden sektör profesyonellerini Bursa'da buluşturacağız. Bu fuar, Bursa'nın fuarıdır. Sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte AgroGreen'i Türkiye'nin en güçlü tarım buluşmalarından biri haline getireceğiz' dedi.

TARIM SEKTÖRÜ ORTAK HEDEFTE BULUŞTU

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, çiftçinin kazanmasının ülke ekonomisinin güçlenmesi anlamına geldiğini belirterek, AgroGreen'in üreticilere yeni pazarlar ve ticari bağlantılar sağlayacağını söyledi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, iklim değişikliğinin etkileri karşısında planlı ve sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekti. Ceylan, fuarın üreticileri yeni teknolojilerle buluşturarak tarımsal üretimin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş ise üreticinin gelirini artıracak ve teknolojiye erişimini kolaylaştıracak organizasyonların tarım sektörü açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.